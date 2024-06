Roland-Garros : Alcaraz lâche un message fort à Nadal après son sacre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A seulement 21 ans, Carlos Alcaraz a remporté son troisième titre en Grand Chelem à l'occasion du tournoi de Roland-Garros ce dimanche. L'Espagnol, qui reviendra à la deuxième place mondiale lundi derrière Jannik Sinner, a dû s'employer pour venir à bout d'Alexander Zverev en cinq sets sur le court Philippe-Chatrier. Plus stressé que d'habitude, il voulait vraiment s'imposer là où de nombreux Espagnols ont triomphé avant lui, comme Rafael Nadal évidemment.

Moins impressionnant depuis son titre à Wimbledon l'été dernier, Carlos Alcaraz a renoué avec le succès à Indian Wells cette année avant de se reblesser pour la terre battue. L'Espagnol a réussi à passer tous les obstacles pour se retrouver en finale de Roland-Garros et s'adjuger le titre dimanche en battant Alexander Zverev. On sentait que celui-ci avait une valeur sentimentale très importante. Il est devenu le huitième joueur espagnol à gagner à Paris, après Manolo Santana, Sergi Bruguera, son coach Juan Carlos Ferrero ou Rafael Nadal bien sûr.

« C’est un honneur »

Invité à s'exprimer après sa victoire dimanche soir, Carlos Alcaraz s'est remémoré des souvenirs d'enfance, en mentionnant les victoires historiques de Rafael Nadal. « C’est un rêve devenu réalité. Après l’école, j’ai regardé le tournoi en regardant Rafa gagner ici. J’ai toujours rêvé d’y être moi-même, tous les joueurs espagnols m’ont permis de réaliser ce rêve. C’est un tournoi important pour l’Espagne, il apporte une émotion particulière. Tous les Espagnols aiment entendre l’hymne national ici à Roland-Garros. Comme je l’ai dit, c’est très spécial, Nadal a gagné 14 fois ici, il a perdu trois matchs, c’est incroyable. Être moi-même dans la liste des vainqueurs après le nom de Rafa est très important pour moi. C’est un honneur » déclare-t-il dans des propos rapportés par Tennis Majors.

Un gros combat mental