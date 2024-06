Tennis : Il annonce du lourd pour Nadal à Roland-Garros !

Alexis Brunet

Cette année, Rafael Nadal n’a fait qu’un petit tour à Roland-Garros. L’Espagnol a été éliminé dès son entrée en lice par Alexander Zverev. Le gaucher ne sait pas encore s’il pourra revenir l’année prochaine à RG, mais il devrait normalement y être dans les prochaines semaines. Le Majorquin doit disputer l’épreuve de tennis des JO, qui se déroulera du côté de la Porte d’Auteuil et, s’il n’est pas blessé, il peut faire très mal, selon Guy Forget.

Rafael Nadal a réussi son pari. Après presque un an d’absence, l’Espagnol a réussi à s’aligner lors de Roland-Garros. Pas encore au top de sa forme, le Majorquin a toutefois été éliminé dès son entrée en lice, par le quatrième joueur mondial, Alexander Zverez. Par la suite, le gaucher n’a pas voulu affirmer clairement que c’était la dernière fois qu’il allait disputer le majeur parisien.

« Bon courage à celui qui va le prendre au premier tour ici »

Toutefois, sauf en cas de nouvelle blessure, Rafael Nadal devrait faire son retour à Roland-Garros dans les prochaines semaines. En effet, le Taureau de Manacor doit participer à l’épreuve de tennis des Jeux Olympiques, qui se déroulera du côté de la Porte d’Auteuil. Selon Guy Forget, qui s’est exprimé au micro de Prime Video , si l’Espagnol arrive en forme, il y a moyen qu’il réalise de belles performances. « Si l’organisation de Roland‐Garros avait voulu faire une exception et mettre Rafa tête de série numéro 32, on n’aurait pas crié au scandale. S’il serait allé au bout ? Avec Nadal, on ne peut jamais prévoir, mais s’il n’est pas blessé d’ici les Jeux Olympiques, bon courage à celui qui va le prendre au premier tour ici sur le central de Roland‐Garros en deux sets gagnants. »

Nadal a déjà remporté des médailles aux JO

L’objectif de Rafael Nadal lors des Jeux Olympiques de Paris sera de s’emparer de la médaille d’or. Un exploit que l’Espagnol a déjà réussi puisqu’il a remporté l’or en simple et en double. Dernièrement, on a notamment évoqué une possible paire avec Carlos Alcaraz.