Roland-Garros : Après son cauchemar contre Nadal, il annonce du lourd !

Opposé à Casper Ruud en demi-finales du tournoi de Roland-Garros ce vendredi, Alexander Zverev s'est imposé en quatre sets, malgré la perte de la première manche. Dimanche, il jouera sa deuxième finale en Grand Chelem, deux ans après avoir connu une terrible blessure à la cheville face à Rafael Nadal.

Désigné parmi les meilleurs de sa génération quand il a commencé à pointer le bout de son nez sur le circuit ATP, Alexander Zverev n'a toujours pas réussi à gagner un titre en Grand Chelem. Pourtant, le numéro 4 mondial a eu quelques occasions, mais il a parfois failli mentalement. A 27 ans, il aura une deuxième occasion, et il montre clairement ses ambitions avant de retrouver Carlos Alcaraz dimanche pour la finale. Ce serait une belle récompense pour celui dont la carrière aurait pu basculer en 2022 après sa grave blessure à la cheville.

« Je vais vraiment tout donner dimanche »

Numéro 4 mondial pour Roland-Garros, Alexander Zverev a eu le malheur de tomber sur Rafael Nadal au premier tour. Presque deux semaines plus tard, l'Allemand est toujours en course, et il pourrait bien réussir à soulever le trophée dimanche. Tombeur de Casper Ruud ce vendredi, il était très heureux sur le court au moment de s'exprimer, lui qui a toujours en tête ce qui lui est arrivé face à Rafael Nadal en demi-finales il y a deux ans. Il avait dû quitter le court en béquilles après trois heures de combat, et ce, après s'être déchiré quelques ligaments. « Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je suis extrêmement heureux, il y a tellement d'histoire sur ce court. J'ai connu mes meilleurs souvenirs et aussi mes pires et finalement je suis en finale après ma 4ème demi-finale. Je vais vraiment tout donner dimanche » a-t-il confié. Alcaraz est prévenu.

2ème finale en Grand Chelem