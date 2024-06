Roland-Garros : Le programme du jeudi 6 juin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les quarts de finale de Roland-Garros ont enfin livré leur verdict et ce jeudi, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur avec les demi-finales du tableau du simple dames. On pensait avoir un carré final sans surprises avec la qualification des quatre premières au classement WTA mais les défaites d'Elena Rybakina et d'Aryna Sabalenka ont rebattu les cartes. Finalement deux joueuses ont su saisir leur chance et le programme est donc modifié par rapport au début de la quinzaine ce jeudi.

Le tournoi de Roland-Garros touche bientôt à sa fin et il reste très peu de matches pour se délecter du très haut niveau tennistique. Jeudi, ce sont les femmes qui auront la priorité pour disputer leurs demi-finales et il ne reste désormais plus que deux étapes avant de soulever le trophée. Ce jeudi, il y aura aussi beaucoup d'action sur les courts, à commencer par des Français en lice qui visent gros.

Une finale pour commencer

A partir de 12h sur le court Philippe-Chatrier, les spectateurs auront le droit d'assister à la finale du double mixte après un tournoi qui a eu du mal à se lancer en raison des conditions climatiques. En finale donc, on retrouve l'Américaine Krawczyk associée au Britannique Skupski, têtes de série 4, à l'Allemande Siegemund et le Français Edouard Roger-Vasselin. Ce dernier, qui va rater le top 10 du classement de peu après la fin du tournoi, aura l'occasion de se rattraper en soulevant ce fameux trophée. Le grand spectacle pourra ensuite commencer...

Roland-Garros : Djokovic jette l’éponge, c’est historique ! https://t.co/m7Xb5lmQkE pic.twitter.com/lElYQ74xfU — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Des demies aux profils bien différents

A partir de 15h, les joueuses entreront sur le court pour disputer les demi-finales du tournoi. Iga Swiatek et Coco Gauff débuteront dans une demi-finale qui a des allures de finale même si le résultat pourrait être très déséquilibré. La numéro 1 contre la numéro 3, tout était réuni pour accueillir la numéro 2 et la numéro 4 dans l'autre match. Oui mais voilà, Elena Rybakina s'est d'abord inclinée mercredi dans le vent face à l'Italienne Jasmine Paolini, qui fera son entrée dans le top 10. Quelques heures plus tard, c'est Aryna Sabalenka qui a lâché face à la jeune Mirra Andreeva en affichant un niveau physique inquiétant. Les deux surprises débouleront sur le court à partir de 17h avec un objectif fou : une finale en Grand Chelem. A noter que comme les éditions précédentes, la co-diffusion est effective à partir des demi-finales.

Du grand show tricolore ?