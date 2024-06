Roland-Garros : Le programme du mercredi 5 juin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que les quarts de finale ont commencé ce mardi, une grande nouvelle est venue noircir un peu le bilan de cette édition 2024 de Roland-Garros. En remportant un nouveau combat en cinq sets lundi, Novak Djokovic a pris le risque d'en faire trop avec son genou et de se blesser plus qu'il ne l'était déjà. Le verdict est tombé moins de 24 heures après : le numéro 1 mondial doit déclarer forfait avant son quart de finale face à Casper Ruud, ce qui modifie grandement le programme. Dans le jeu des diffuseurs, un côté perd donc gros...

La menace pendait au nez tant Novak Djokovic avait montré son inquiétude lors de sa conférence de presse après sa victoire face à Francisco Cerundolo en huitièmes de finale. Le Serbe, arrivé dans la salle grâce à l'aide de personnes pour le soutenir, ne peut pas continuer le tournoi, ce qui fait qu'il n'y aura que 3 grands matches ce mercredi. Et logiquement, la dernière night session a déjà été attribuée au seul match du simple messieurs de cette journée, ce qui confirme qu'aucun match féminin n'a eu lieu en soirée sur le Philippe-Chatrier lors de cette édition.

Un programme perturbé

Le jeu aurait dû démarrer à partir de 11h sur le Court Philippe-Chatrier, comme cela était le cas mardi pour la première journée des quarts de finale. En fait, ce forfait de Novak Djokovic, qui perdra au passage sa place de numéro 1 mondial à l'issue du tournoi, bouleverse un peu ce qui était prévu. Finalement, les spectateurs de la session de journée auront la chance de voir un match à 11h, mais c'est un double mixte du Trophée des Légendes, un moment toujours sympa avec d'anciens champions. Tatiana Golovin et Mansour Bahrami affronteront donc Henri Leconte et Andrea Petkovic sur le Philippe-Chatrier avant les choses sérieuses.

Sans suspense ?

A partir de 13h sur ce court central, les quarts de finale de la partie basse du tableau féminin opposeront donc d'abord Elena Rybakina, numéro 4 mondiale, à l'Italienne Jasmine Paolini, tête de série 12 et très impressionnante en 2024. Ensuite, c'est Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, qui tentera d'écarter la prodige russe Mirra Andreeva, après avoir déjà éliminé sa grande sœur Erika au premier tour cette année. Les deux favorites sont désignées et elles auront l'occasion de rejoindre la numéro 1 et la numéro 3 en demi-finales, ce qui formerait un dernier carré exceptionnel chez les dames !

Dernière night alléchante ?