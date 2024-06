Roland-Garros : «C’est inquiétant»... Djokovic touché, il tire la sonnette d’alarme !

Pierrick Levallet

Après un match riche en rebondissements, Novak Djokovic a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros ce lundi en battant Francisco Cerundolo (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3). Mais le Serbe, touché au genou, s'est fait une belle frayeur lors du deuxième set. Jo-Wilfried Tsonga craint d'ailleurs une blessure plus sérieuse que prévu.

Ce lundi, Novak Djokovic a une nouvelle fois fait parler son talent. Le Serbe s’est imposé face à Francisco Cerundolo (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3). Le joueur de 37 ans a failli voir la rencontre lui échapper à plusieurs reprises. Mais grâce à son expérience et sa force d’abnégation, Novak Djokovic a réussi à renverser la vapeur. Toutefois, le triple vainqueur de Roland-Garros s’est fait une frayeur au beau milieu du deuxième set. Touché au genou, Nole a demandé un temps mort médical pour se faire soigner. S’il a pu terminer la rencontre et se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga craint néanmoins une blessure plus sérieuse que prévu pour le rival de Rafael Nadal.

Roland-Garros : Le coup de gueule de Djokovic en plein match ! https://t.co/CwqQg5kxl1 pic.twitter.com/NLTGSxUiiZ — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

«Cela ressemble à des douleurs de ménisque»

« C’est inquiétant, tout simplement, on le voit dans les manipulations avec le kiné. Cela ressemble à des douleurs de ménisque. Quand il appuie sur la jambe, ça le pique un peu. On l’a vu pendant le match essayer de remettre le genou à l’endroit. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je peux pas affirmer quoi que ce soit, mais ça me rappelle étrangement des choses que j’ai vécues » a indiqué l’ancien numéro 5 mondial au micro de Prime Video , dans des propos rapportés par We Love Tennis .

