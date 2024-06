Roland-Garros : Le programme du lundi 3 juin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La deuxième semaine du tournoi de Roland-Garros est bien lancée et ce lundi, nous connaîtrons les derniers qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Le deuxième Grand Chelem de l'année a jusqu'ici été assez clair : les favoris sont là au rendez-vous et le suspense reste entier concernant le nom de celui qui soulèvera la Coupe des Mousquetaires dimanche prochain. Voici donc le programme de la journée pour avoir plus d'indices.

A quelques jours de la fin du tournoi, on a du mal à dégager les favoris clairs pour la compétition. Le tournoi de Roland-Garros a été très animé jusque-là et les spectateurs ont vécu de grandes émotions. La journée de lundi pourrait permettre d'y voir plus clair car elle mettra en opposition les meilleurs du monde face à des adversaires un peu plus coriaces par rapport au début du tournoi. Et la dernière Française sera en lice !

Les choses sérieuses commencent

Parfaites lors de leurs huitièmes de finale respectifs dimanche, les favorites du tableau féminin ont répondu parfaitement à l'appel et 4 des 8 premières têtes de série sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. A partir de 11h sur le Philippe-Chatrier, c'est Elena Rybakina, numéro 4 mondiale, qui tentera d'arrêter la progression d'Elina Svitolina. Dans la foulée, Aryna Sabalenka voudra continuer son parcours tranquille face à l'Américaine Emma Navarro. Sur le court Suzanne-Lenglen, la surprise Elina Avanesyan aura encore un coup à jouer face à l'Italienne Jasmine Paolini.

De belles affiches masculines

Après les deux premiers matches du central, Novak Djokovic fera son grand retour après son combat de samedi soir face à Lorenzo Musetti. Le numéro 1 mondial affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo, déjà présent à ce stade de la compétition en 2023. La night session à partir de 20h15 sur Prime Video sera elle très animée entre Alexander Zverev et Holger Rune, deux joueurs qui auraient pu passer à la trappe précédemment. Sur le Lenglen, Alex de Minaur, 11ème mondial, sera opposé à Daniil Medvedev en deuxième rotation avant le choc entre Taylor Fritz et Casper Ruud en dernière rotation sur ce court. Peut-être après un feu d'artifice tricolore...

Dernière chance française

Dernière représentante française du tournoi de Roland-Garros cette année, la naturalisée Varvara Gracheva est programmée en troisième rotation sur le court Suzanne-Lenglen, où elle a validé sa première qualification en Grand Chelem dans sa carrière samedi. La Française sera opposée à la pépite russe Mirra Andreeva qui continue toujours d'étonner. A 17 ans, la Russe est déjà 38ème mondiale à la WTA et aura forcément les dents longues. Une chose est sûre, le public devrait être au rendez-vous pour Gracheva.