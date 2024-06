Roland-Garros : Djokovic vainqueur à 3h du matin, il incendie le tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé au troisième tour de Roland-Garros à l'Italien Lorenzo Musetti, 30ème mondial, Novak Djokovic a dû s'employer pour sortir vainqueur dans cette night session qui aurait bien pu finir le matin. A cause de la programmation revisitée en raison des conditions climatiques dehors, le Serbe n'a pu débarquer le Court Philippe-Chatrier qu'à 22h30 environ, soit plus de deux heures après l'horaire initial de la night session. Forcément, après un combat de 4h29, il a fini sa journée à plus de trois heures du matin...

C'était la grande affiche de ce troisième tour de Roland-Garros entre deux joueurs qui ont pris l'habitude de disputer des combats acharnés. Novak Djokovic et Lorenzo Musetti ont montré un niveau de tennis exceptionnel pendant plus de 4 heures, preuve qu'ils attendaient avec impatience de pouvoir démarrer leur match. Après la session de jour qui a déjà été un peu longue à cause du match en cinq sets d'Alexander Zverev, la programmation du tournoi a dû mettre sur le Chatrier la fin du match entre Grigor Dimitrov et Zizou Bergs, déjà interrompu la veille à cause de la pluie.

Un formidable combat

En entrant sur le court à partir de 22h30, Novak Djokovic et Lorenzo Musetti n'avaient qu'une envie : en découdre. L'Italien a déjà battu le numéro 1 mondial sur terre battue à Monte-Carlo l'année dernière et il avait de la suite dans les idées. L'intensité est montée dès le début et après 2h30 de jeu, les deux hommes se sont partagés les deux premiers sets après un bras de fer impressionnant. Touché physiquement, le Djoker semblait dépassé par son adversaire mais il a su trouver les ressources nécessaires pour s'imposer en cinq manches avec un 6/0 au cinquième.

Roland-Garros : Djokovic les fait halluciner après son exploit XXL https://t.co/fa7pqUlgkY pic.twitter.com/l7Kw7BWrmF — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Une fin très tardive

En 2020, durant l'édition qui avait lieu en octobre, Rafael Nadal et Jannik Sinner avaient quitté le court à 1h26 dans un match qui n'avait duré "que" trois sets. Avec cette fin à 3h06 exactement, Novak Djokovic et Lorenzo Musetti ont donc établi un nouveau record pour la fin la plus tardive à Roland-Garros. Evidemment, le tournoi a dû faire des choix en termes de programmation mais il faut bien avouer que les limites ont été dépassées. S'il a affiché un grand sourire après sa victoire, son discours a été un peu différent en conférence de presse. « Je pense que certaines choses auraient pu être gérées différemment. Il y a une certaine beauté à gagner le match à trois heures du matin, si c'était le dernier du tournoi, mais ce n'est pas le cas... Je vais devoir récupérer le plus vite possible » a-t-il réagi, déjà tourné vers son huitième de finale face à l'Argentin Francisco Cerundolo.

