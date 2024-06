Roland-Garros : Moutet, Gracheva... Qui sont les deux Français qualifiés pour la deuxième semaine ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est l'heure de la deuxième semaine à Roland-Garros et pour la première fois depuis 4 ans, au moins un Français disputera les huitièmes de finale. En effet, samedi, Varvara Gracheva est venue valider un excellent parcours en atteignant pour la première fois la deuxième semaine dans un tournoi du Grand Chelem. Dans le même temps, ils pourraient bien faire du contingent français pour les Jeux olympiques. Retour sur leur parcours pour en arriver là.

Ces dernières années, le tennis français a un peu souffert du manque de représentation au plus haut niveau chez les hommes comme chez les femmes. Finalement, c'est Caroline Garcia qui a réussi à relever la tête, suivie quelques instants plus tard par Ugo Humbert, Adrian Mannarino ou même Arthur Fils. Mais dans cette édition 2024 de Roland-Garros, ce sont bien Corentin Moutet et Varvara Gracheva qui ont réussi à s'inviter à la fête française. Et tous les deux ont eu un parcours bien différent dans leur carrière.

Un immense bonheur

Comme c'est toujours le cas, le public français sait mettre l'ambiance pour encourager ses joueurs. Ces dernières années, les voix se font encore plus entendre et c'est à chaque fois un grand moment. Vendredi soir, Corentin Moutet a enflammé le Suzanne-Lenglen comme il l'a fait sur le Simonne-Mathieu lors de ses deux premiers tours pour se débarrasser de Sebastian Ofner. Samedi à 11h, c'est Varvara Gracheva qui affrontait la Roumaine Begu sur ce même court. Au milieu de cette pluie incessante, c'est donc une formidable éclaircie.

Un magicien raquette en main

Repéré très tôt parmi les meilleurs espoirs de sa génération, Corentin Moutet a dû se hisser au niveau professionnel avec une problématique importante : du haut de son mètre 75 à peine, il a un déficit de puissance évident par rapport à la plupart des joueurs du circuit, mais il compense grâce à son physique, à son toucher et à son sens tactique impressionnant. Le Parisien est pourtant passé par des moments de galère durant son adolescence et même récemment. Début 2023, il doit être opéré du poignet et s'il revient assez vite à la compétition, il est obligé de s'adapter en ne frappant que des slices en revers.

Gracheva, déjà adoptée

Née en Russie, Varvara Gracheva a débuté la compétition avec sa nationalité d'origine. Mais en 2016 elle prend finalement le chemin de la France en rejoignant l'Elite Tennis Center de l'ancien joueur Jean-René Lisnard. C'est finalement en 2023 qu'elle décide de prendre la nationalité française, validée par les autorités en juin. Elle commence donc à disputer des tournois sous pavillon français à cette date-là et elle fait partie des meilleures au classement. A 23 ans, elle va donc disputer son premier huitième de finale en Grand Chelem devant un public déjà bien acquis à sa cause, elle qui commence à parler le français de plus en plus couramment.