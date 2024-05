Tennis : Zidane est interpellé en plein Roland-Garros

Jean de Teyssière

L'une des belles surprises de ce début de Roland-Garros s'appelle Zizou Bergs. Le joueur belge, issu des qualifications, s'est qualifié pour le troisième tour et affrontera Grigor Dimitrov. Son prénom interroge et il en a expliqué l'origine, qu'il doit à la légende du football français, Zinédine Zidane.

Passer à côté du terrain ou joue un Belge et entendre le public scander des « Zizou, Zizou » peut paraître un peu déroutant. Mais non, Zinédine Zidane ne s'est pas reconverti au tennis, il s'agit simplement d'un joueur dont le prénom est Zizou. Bergs de son nom, il est en train de gagner les cœurs du public lui qui a réussi à atteindre le troisième tour de Roland-Garros en venant des qualifications. Face à Grigor Dimitrov samedi, le public devrait encore une fois soutenir son autre Zizou.

«Mon prénom ? C’est grâce au grand Zinédine Zidane»

En conférence de presse après sa victoire au deuxième tour de Roland-Garros face à Maximilian Marterer (3-6, 6-3, 6-1, 6-3), Zizou Bergs a été interrogé sur l'origine de son prénom : « Mon prénom ? C’est grâce au grand Zinédine Zidane. Ma mère pensait avoir une fille mais je suis né et je suis un garçon. Mon père jouait au foot et dans l’équipe, tout le monde avait un surnom et mon père c’était Zizou. Mon père est venu avec la super idée de m’appeler Zizou. »

«Les gens sont déjà plus sympas avec moi, juste pour mon prénom»