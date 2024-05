Polémique à Roland-Garros, il propose une étonnante solution

Thibault Morlain

Cela fait maintenant quelques jours que Roland-Garros et sur les différents courts, on a pu assister à une très grosse ambiance. Cela a ses côtés positifs, mais aussi négatifs. Ainsi, plusieurs joueurs n’ont pas forcément apprécié cette atmosphère différente par rapport à d’autres tournois du Grand Chelem. Comment régler alors ce problème à Roland-Garros ? Daniil Medvedev affiche une étonnante préférence.

L’ambiance chaude de Roland-Garros n’est pas au goût de tout le monde. Après David Goffin, c’est notamment Iga Swiatek qui a fait part de son agacement face aux cris qui descendent des tribunes. « Je suis désolée d'en parler, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais on joue pour vous, parce que c'est un spectacle. Mais parfois, il y a beaucoup de pression, si vous criez pendant l'échange ou avant un retour, c'est très dur de se reconcentrer. (…) S'il vous plaît, vous pouvez crier et nous soutenir entre les échanges, mais pas pendant, ce serait incroyable. J'espère que vous continuerez à m'aimer, parce que le public français a tendance à avoir des têtes de turc qu'il siffle. Mais je vous aime, j'adore toujours jouer ici », a lâché la numéro 1 mondiale.



La polémique des cris à Roland-Garros

Dans des propos rapportés par L’Equipe , Daniil Medvedev a répondu à la sortie d’Iga Swiatek. Le Russe a alors fait part de sa préférence pour que les matchs soient joués… dans le silence : « Il y a deux manières d'aborder le sujet. Je dirais qu'il y a une règle officieuse, ou même officielle d'ailleurs, de ne pas interrompre les joueurs pendant le deuxième service, quand ils sont prêts à servir puis pendant le point. Personnellement, j'aime bien cette règle. Le tennis étant tellement technique, chaque petit mouvement peut faire changer la balle de direction. Si quelqu'un crie à ce moment-là, vous pouvez faire faute ».

« Pour le moment, je préfère que les matches soient silencieux »