Roland-Garros : Calvaire pour Djokovic, Federer et Nadal sont coupables ?

Jean de Teyssière

Roger Federer a pris sa retraite depuis deux ans et Rafael Nadal n'est plus que l'ombre de lui-même. Novak Djokovic est l'unique survivant des trois monstres du tennis, et il sera certainement le joueur ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem dans l'histoire (24). Pour l'entraîneur d'Holger Rune, Patrick Mouratoglou, la mauvaise passe traversée par Novak Djokovic peut être liée à Rafael Nadal et Roger Federer.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Novak Djokovic et Lorenzo Musetti ont offert un spectacle rare, anthologique. Rentrés sur le court Philippe-Chatrier à 22h29, les deux hommes se sont affrontés durant 4h29, avec la victoire du Serbe en cinq sets (7-5, 6-7 [6], 2-6, 6-3, 6-0). Un succès qui doit faire du bien au vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem, qui n'a toujours pas remporté de tournois cette saison...

«J’ai une petite théorie concernant Novak Djokovic»

Le consultant de France Télévisions , Patrick Mouratoglou, a évoqué la baisse de forme de Novak Djokovic ces dernières semaines : « J’ai une petite théorie concernant Novak Djokovic, en tout cas sur ce qu’il s’est passé ces dernières semaines. Déjà c’est évidemment un joueur hors normes, le plus grand de tous les temps, il a battu tous les records et ça fait maintenant 15 ans qu’il est au combat avec un certain Federer et un certain Nadal pour devenir le plus grand de tous les temps en termes de nombre de titres du Grand Chelem. Il se trouve que Federer a arrêté sa carrière, Rafa, dernièrement, était vraiment en perdition, ça fait quand même un moment qu’il est blessé, tout laissait à penser qu’il ne reviendrait jamais. »

Roland-Garros : Djokovic continue d’écœurer Federer et Nadal https://t.co/xxUCAMCK7e pic.twitter.com/aJrvxnrEoR — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

«Il a eu une démotivation parce qu que le combat était terminé»