Roland-Garros : «Légende», il rend hommage à Djokovic

Arnaud De Kanel

C'est sans aucun doute le meilleur match de la quinzaine. Au bout de la nuit, Novak Djokovic a vaincu Lorenzo Musetti après un bras de fer d'une intensité folle. Les deux joueurs ont livré un spectacle exceptionnel et bien qu'il menait deux sets à un, l'Italien a craqué. Beau joueur, il a tenu à rendre hommage au numéro 1 mondial.

Novak Djokovic et Lorenzo Musetti se sont livrés un duel d'anthologie dans la nuit de samedi à dimanche sur le court Philippe Chatrier. Après 4h30 de combat, c'est finalement le Serbe qui a pris le dessus sur l'Italien qui n'aura pas démérité mais qui n'a rien à regretter. Tout était parfait mais le réveil de Djokovic a été brutal et il a rappelé quel joueur il était, lui qui connait un début de saison très compliqué. Musetti est donc satisfait d'avoir tenu tête à la « légende » et au « champion » serbe.

Roland-Garros : Djokovic continue d’écœurer Federer et Nadal https://t.co/xxUCAMCK7e pic.twitter.com/aJrvxnrEoR — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

«J’ai pu voir de près ce qu’est une légende, le champion, presque immortel à la fin»

« Ce fut l’un des matchs les plus intenses que j’aie jamais joués, j’ai pu voir de près ce qu’est une légende, le champion, presque immortel à la fin. C’est dommage parce que le match se déroulait bien, j’avais l’impression d’être le maître sur le court. Et puis, il a réussi à me faire craquer », a déclaré Lorenzo Musetti pour Ubitennis . Novak Djokovic était tout simplement trop fort dans la dernière manche.

«Il avait un niveau fou»