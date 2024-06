Roland-Garros : Le coup de gueule de Djokovic en plein match !

Pierrick Levallet

Ce lundi, Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. Le Serbe s'est imposé face à Francisco Cerundolo ce lundi (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3). Mais le joueur de 37 ans s'est fait une petite frayeur en plein milieu du deuxième set. En souffrance, Novak Djokovic a demandé un temps mort médical pour se faire manipuler le genou. Et il n'a pas manqué de pousser un coup de gueule.

Après avoir bien lancé son tournoi de Roland-Garros avec deux victoires assez simples contre Pierre-Hugues Herbert et Roberto Carballés Baena, Novak Djokovic a rencontré ses premières difficultés contre Lorenzo Musetti. Si le Serbe avait fini par s’imposer, le match suivant s’est aussi révélé délicat. Nole s’est difficilement imposé face à Francisco Cerundolo ce lundi (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3).

Novak Djokovic a eu chaud contre Francisco Cerundolo

Novak Djokovic s’est même fait une petite frayeur en plein milieu du deuxième set. Après avoir dominé la première manche, le joueur de 37 ans a inquiété ses fans. Le Serbe semblait en souffrance face à Francisco Cerundolo et a même demandé un temps mort médical. Novak Djokovic s’est alors fait manipuler le genou avant de reprendre la partie. Mais il n’a pas manqué de pousser un coup de gueule à l’un des superviseurs de Roland-Garros.

«La terre est mauvaise»