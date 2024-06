Roland-Garros : Sacre annoncé pour Novak Djokovic !

Arnaud De Kanel

Vainqueur d'un match d'anthologie face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic a fait une sacrée impression. Le niveau de jeu du serbe suscitait pourtant beaucoup d'inquiétude avant le début de ce Roland Garros mais le numéro un a levé les doutes. Pour Mats Wilander, il est désormais le grand favori à la victoire finale.

Novak Djokovic est arrivé à Roland-Garros sans trop de certitude puisqu'il n'a toujours pas remporté de tournoi depuis le début de la saison, fait rare dans son immense carrière. Mais face à Lorenzo Musetti, il a haussé son niveau de jeu alors qu'il était dos au mur. Le Serbe a rassuré et mieux que ça même. Désormais, il fait office de favori pour remporter ce Roland-Garros comme le souligne un ancien vainqueur Porte d'Auteuil, Mats Wilander.

«Il doit être regonflé à bloc et sûr de ses forces»

« « Djoko » sera-t-il pénalisé par son match contre Musetti ? Je n'y crois pas une seconde. Je pense même l'inverse : c'est un formidable boost pour lui. Ce qui lui manquait, c'était de la confiance. Or il a gagné un match à 3 heures du mat, après avoir été mené deux sets à un et en remportant le dernier 6-0 ! Il doit être regonflé à bloc et sûr de ses forces », a déclaré le Suédois dans sa chronique pour L'Equipe . Désormais, Novak Djokovic se dirige vers le titre.

«Il est désormais prêt à gagner Roland-Garros»