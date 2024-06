Roland-Garros : «Je ne sais pas si je pourrai jouer», Djokovic fait une terrible révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours numéro 1 mondial au moment de démarrer ce Roland-Garros, Novak Djokovic est passé proche de descendre de ce trône à deux reprises dans le tournoi. Déjà vainqueur d’un énorme combat dans la nuit parisienne samedi soir, le Serbe s’est qualifié pour les quarts de finale en dominant l’Argentin Francisco Cerundolo au terme d’un match où il a beaucoup souffert physiquement. Touché au genou, il a remonté une situation mal embarquée mais il ne sera peut-être pas en état de jouer correctement son prochain match, face à Casper Ruud.

Programmé en troisième rotation sur le court Philippe-Chatrier lundi, Novak Djokovic a démarré son match à 16 heures sans afficher la moindre difficulté au début. En remportant la première manche 6/1 face à un Argentin absent des débats, il a connu un coup d’arrêt en début de deuxième manche. En bataillant pour garder son service, le numéro 1 mondial a fini par abandonner les deux manches suivantes, tout en se plaignant de la qualité du court, pas assez balayé à son goût. Et c’est le genou qui a souffert comme il l’a indiqué pendant le match. En conférence de presse, Novak Djokovic a fait un terrible constat…

Un nouveau combat

Deux jours après avoir disputé le troisième match le plus long de sa carrière à Roland-Garros face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic a battu son record en se débarrassant de Francisco Cerundolo au bout de 4h40. Le Serbe se serait bien passé de ce record mais il a validé à la place sa 370ème victoire en Grand Chelem et son 59ème quart de finale, encore des records. Pas dans la forme de sa vie avant le Majeur parisien, il a largement élevé le niveau ces derniers jours mais il sera difficile d’aller au bout cette fois. Jamais dans sa carrière il n’avait autant joué avant les quarts de finale en Grand Chelem.

Un forfait possible ?

Arrivé en conférence de presse avec un ton assez grave, Novak Djokovic a confié ses inquiétudes autour de son genou. S’il dit qu’il a pris la dose maximale de médicaments pour pouvoir continuer le jeu, il a pensé à abandonner. Pire encore : il révèle même qu’il pourrait arrêter le tournoi. « Je ne sais pas si je serai capable de jouer le prochain match » déclare-t-il après avoir pesté contre l’organisation du tournoi, qui n’a pas écouté ses plaintes concernant le court.

Une machine presque insurmontable

Il y a beaucoup de joueurs qui auraient battu Novak Djokovic aujourd’hui. Il faut dire que Francisco Cerundolo n’a jamais vraiment été saisissant, laissant passer beaucoup trop d’occasions de tuer le match et de l’emporter. Le numéro 1 mondial ne courait parfois plus sur certaines balles et on craignait vraiment le pire. Mais l’emprise mentale du Big 3 est incroyable et Djokovic a tellement pris l’habitude de nous faire croire qu’il était fini avant de se rattraper. A voir s’il sera capable de résister à une opposition un peu plus forte : Casper Ruud.