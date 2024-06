Roland-Garros : Le programme du vendredi 7 juin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est peut-être la journée que tout le monde attendait depuis le début du tournoi. Ce vendredi, les demi-finales du simple messieurs auront lieu à partir de 14h30 et il faudra bien être devant son écran pour ne rien louper. Après la journée consacrée aux femmes jeudi, les quatre joueurs restants vont tout tenter pour rejoindre la finale et soulever le trophée. Le spectacle va être assuré quand on voit les affiches des demi-finales et il y aura aussi d'autres événements à suivre sur les autres courts pour se mettre en jambes.

Ce vendredi pourrait marquer l'une des grandes journées de la saison 2024. Les demi-finales du tableau masculin ont lieu cet après-midi sur le Court Philippe-Chatrier lors d'un rendez-vous qui s'annonce déjà exceptionnel. Voilà donc le programme de cette journée qui pourrait aussi être marquée par quelques performances françaises qui feraient du bien au bilan déjà plutôt bon lors de cette édition 2024.

Alcaraz-Sinner à 14h30

Sur le Court Philippe-Chatrier à partir de 11h, les organisateurs du tournoi ont décidé de faire un clin d'œil au tennis-fauteuil en programmant une rencontre du double messieurs. La demi-finale entre la paire française Cattaneo-Laget les Japonais Miki-Oda sera donc à suivre avant les demi-finales du tournoi masculin. A 14h30, donc c'est Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui démarreront dans un match qui promet énormément. Il pourrait bien s'agir d'un duel entre le numéro 1 et le numéro 2 au classement lundi prochain.

Ruud-Zverev à partir de 17h30

Si la première affiche du jour n'est pas un gros combat qui dure, ce qui n'est pas très probable, Casper Ruud et Alexander Zverev seront invités à se présenter sur le court à partir de 17h30. Les deux hommes ont connu des matches compliqués durant la quinzaine et ils ont tous deux les moyens d'aller au bout de ce Roland-Garros. Dans le même temps, il y aura des légendes sur les courts ce vendredi, notamment sur le Suzanne-Lenglen où Michael Chang et Gilles Simon seront associés pour défier Henri Leconte et John McEnroe.

Nouvelle victoire française ?

Sur le court Simonne-Mathieu, une situation un peu particulière aura lieu. En effet, en troisième rotation, la demi-finale du double dames mettra à l'honneur une joueuse qui disputera sa première finale de Grand Chelem en simple samedi : Jasmine Paolini. L'Italienne, associée à sa compatriote Sara Errani, réalise un tournoi exceptionnel sur tous les plans. Et elle pourrait affronter en finale du double une joueuse qui a également disputé les demi-finales du simple : Coco Gauff. L'Américaine, associée à Siniakova, entrera sur le court après le double des Italiennes, dans le but de se relancer après sa défaite en simple. A noter que le premier tournoi juniors de l'histoire pour le tennis-fauteuil touchera à sa fin et côté féminin, la Française Ksenia Chasteau tentera de décrocher le titre sur le court 12 en deuxième rotation !