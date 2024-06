Roland-Garros : Djokovic jette l’éponge, c’est historique !

Benjamin Labrousse

Vainqueur de son 8ème de finale face à l’Argentin Francisco Cerundolo ? Novak Djokovic ne va pas poursuivre l’aventure. Après une IRM passée dans l’après-midi ce mardi, le Serbe a été diagnostiqué d’une lésion au ménisque. Contraint de déclarer forfait, Djokovic va laisser l’opportunité d’une victoire finale à Roland-Garros pour un joueur inédit, une grande première depuis huit ans. Explications.

Ce mardi soir, Novak Djokovic officialisait la grande nouvelle. Blessé au genou lors de son 8ème de finale remporté lundi face à Francisco Cerundolo, le Serbe passait une IRM, et le verdict était équivoque : « Nole » a été victime d’une lésion du ménisque du genou droit, et ne pourra pas poursuivre la compétition. A travers un long message sur les réseaux sociaux, Djokovic a tenu à remercier ses fans.

Tennis : Dans l’histoire grâce à Djokovic, cette star lâche une grande annonce https://t.co/SsblcuPibc pic.twitter.com/5fdSOjv9Y6 — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Djokovic déclare forfait

« Je suis vraiment triste de vous annoncer que je dois me retirer de Roland-Garros. J’ai joué avec mon cœur et j’ai tout donné lors du match d’hier et malheureusement, en raison d’une déchirure du ménisque médial au genou droit, mon équipe et moi avons dû prendre une décision difficile après une réflexion et une consultation attentive. Je souhaite bonne chance aux joueurs qui participent à la compétition cette semaine et je remercie sincèrement les incroyables fans pour tout l’amour et le soutien continu. À bientôt. Avec amour et gratitude, Nole. » , écrivait ainsi Djokovic sur Instagram.

Un nouveau vainqueur au palmarès de Roland-Garros

Un forfait majeur à Roland-Garros, qui est lourd de conséquences. En effet, quoi qu’il arrive, Jannik Sinner deviendra numéro un mondial à la place du Serbe à l’issue du tournoi. De plus, c’est la première fois depuis 2016 qu’un joueur n’ayant jamais remporté les Internationaux de France, va justement en avoir l’occasion. Les joueurs encore engagés sont donc Alexander Zverev, Casper Ruud, Jannik Sinner, Alex De Minaur, et Carlos Alcaraz. Depuis huit ans et la première victoire de Novak Djokovic en 2016, le Serbe avait partagé les trophées avec l’inévitable Rafael Nadal du côté de la Porte d’Auteuil.