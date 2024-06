Roland-Garros : C’est terminé pour Djokovic, une bombe est lâchée !

Benjamin Labrousse

Stupeur à Roland-Garros ! Miraculé face à Fransisco Cerundolo en 8èmes de finale du tournoi parisien ce lundi soir, Novak Djokovic ne va pas poursuivre du côté de la Porte d’Auteuil. En effet, ce mardi après-midi, le Serbe et numéro un mondial a déclaré forfait pour son quart de finale l’opposant au Norvégien Casper Ruud.

Ce lundi soir, Novak Djokovic s’en sortait dans la douleur. Alors qu’il semblait très mal parti sur son 8ème de finale face à l’Argentin Fransisco Cerundolo, le numéro un mondial est allé puiser au fin fond de son âme pour finalement l’emporter en cinq sets (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3). Rapidement, le Serbe affirmait ressentir une gêne au genou.

Roland-Garros : Le coup de gueule de Djokovic en plein match ! https://t.co/CwqQg5kxl1 pic.twitter.com/NLTGSxUiiZ — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

« J’ai glissé et ça a affecté mon genou »

« Ces dernières semaines, j’ai eu une petite gêne au genou droit, mais rien à voir avec une blessure inquiétante. J’ai joué des tournois avec et il n’y a rien eu jusqu’à aujourd’hui. Mais au troisième jeu du deuxième set, j’ai glissé et ça a affecté mon genou » , déclarait ainsi Novak Djokovic, qui laissait planer le doute quant à sa participation au quart de finale prévu pour ce mercredi et l’opposant à Casper Ruud : « Je ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain, ni si je serai capable d’entrer sur le court et de jouer » .

Djokovic déclare forfait après une lésion au ménisque !