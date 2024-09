PSG : Le clan Mbappé quitte Paris, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Ethan Mbappé (17 ans) a plié bagage en même temps que son frère aîné Kylian. Cependant, après le PSG, le milieu de terrain ne l’a pas suivi au Real Madrid, mais s’est plutôt engagé au LOSC avec un objectif précis : se développer certes, mais surtout s'extirper de son ombre.

Kylian Mbappé a bâti un véritable héritage au PSG. Arrivé en 2017 à 18 ans, celui qui soulevait la Coupe du monde un an plus tard, est également parvenu à devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 256 réalisations, devançant ainsi les 200 buts d’Edinson Cavani.

«Au PSG, on me voyait beaucoup sous l’ombre de mon frère»

Cet été, Kylian Mbappé a pris la direction du Real Madrid et son frère cadet Ethan (17 ans) a lui aussi quitté le PSG. La cause ? Sortir de l’ombre de son grand frère. « C’était important de créer mon propre chemin parce qu’au PSG, on me voyait beaucoup sous l’ombre de mon frère. Il fallait bien évidemment créer mon propre chemin. Je pense que le LOSC c’est le bon choix ».

«Le projet c’était de continuer dans ma progression, me développer et de travailler»

Ethan Mbappé a signé un contrat de trois ans au LOSC. Le milieu de terrain français a notamment fait savoir qu’il comptait s’inspirer de son coéquipier Benjamin André pendant sa conférence de presse de présentation, tout en prenant le soin de justifier le choix lillois. « Le LOSC est un bon choix parce que le discours du président, le projet mis en place, m’ont facilité la tâche. Le projet c’était de continuer dans ma progression, me développer et de travailler. Je dois travailler pour avoir le temps de jeu que je veux ».