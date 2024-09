Mbappé - Haaland : Le Real Madrid prépare un coup de génie ?

Pierrick Levallet

Cet été, le Real Madrid s’est montré plutôt discret sur le mercato. Le club madrilène n’a recruté personne hormis Kylian Mbappé et Endrick. Les Merengue pourraient toutefois se montrer plus actif l’été prochain. La Casa Blanca pourrait tenter quelques folies et envisagerait notamment un coup de génie en associant Kylian Mbappé à un certain Erling Haaland.

Cet été, le Real Madrid ne s’est pas vraiment montré très actif sur le mercato. Le club madrilène n’a signé que deux nouveaux joueurs : Kylian Mbappé et Endrick. Les dirigeants merengue ont estimé que Carlo Ancelotti avait un effectif suffisant et n’ont donc pas jugé bon de recruter plus cet été. Mais en 2025, la Casa Blanca pourrait faire quelques folies.

Mbappé et Haaland associés au Real Madrid ?

Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid estime qu’il n’aura aucun mal à remplacer Vinicius Jr si jamais ce dernier venait à partir. Les Merengue envisageraient notamment d’aller chercher un certain Erling Haaland pour l’associer à Kylian Mbappé. La Casa Blanca considérerait cela comme un coup de génie, et pourrait donc tenter sa chance en 2025.

Encore un malaise avec Vinicius Jr ?

Pour le moment, le Real Madrid continue d’insister sur le fait que Vinicius Jr est intouchable. Mais le comportement de l’international brésilien commencerait à agacer la direction madrilène. Le vestiaire du Real Madrid serait aussi irriter par les sorties médiatiques controversées de la star de 24 ans. À suivre...