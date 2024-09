Real Madrid : Mbappé éclipsé par un transfert à 60M€ ?

Pierrick Levallet

Le mercato a fermé ses portes il y a une semaine environ dans les grands championnats européens, et le Real Madrid peut se vanter d’avoir bouclé le plus joli coup avec la signature de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a été présenté en grande pompe au Santiago Bernabéu. Mais le FC Barcelone aurait peut-être une idée pour éclipser le transfert de la star de 25 ans.

Le Real Madrid a très certainement bouclé le plus joli coup de l’été avec la signature libre de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France ne voulait pas prolonger au PSG et a donc débarqué dans la capitale espagnole. Son arrivée a fait un bruit retentissant en Espagne. La star de 25 ans a notamment été présentée en grande pompe dans un Santiago Bernabéu plein à craquer.

Mercato : Mbappé fait déjà une grosse victime au Real Madrid ? https://t.co/nzPesksKlI pic.twitter.com/lEgmdQ9VDg — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Le Barça rêve encore de Nico Williams

Le FC Barcelone chercherait ainsi un moyen d’éclipser le transfert libre de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et d’après les informations de SPORT, le Barça rêverait toujours de mettre la main sur Nico Williams. L’international espagnol devrait quitter l’Athletic Bilbao en 2025, et son transfert est estimé à 60M€. Le club blaugrana voudrait le signer l’été prochain. Reste maintenant à voir si cela sera possible.

Son transfert reporté à l'été 2025

Nico Williams avait fait sensation avec l’Espagne pendant l’Euro 2024. Ses belles prestations pendant la compétition lui avaient valu de se retrouver dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Finalement, Nico Williams avait préféré rester à l’Athletic Bilbao. La saison 2024-2025 devrait en revanche être sa dernière au sein de son club formateur. À suivre...