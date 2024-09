Mercato : Mbappé fait déjà une grosse victime au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le mercato estival 2024 a surtout été marqué par le transfert libre de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a quitté le PSG pour s’engager chez les Merengue une fois son contrat expiré. Mais depuis qu’il a débarqué dans la capitale espagnole, une star semble avoir déjà été exclue du trident offensif pour lui faire de la place.

Le mercato estival étant terminé dans les grands championnats européens, le Real Madrid peut se vanter d’avoir sans doute réalisé le plus joli coup. Le club madrilène a signé libre Kylian Mbappé, qui ne souhaitait pas prolonger au PSG. Son transfert était très attendu par les supporters merengue. Mais son arrivée semble avoir déjà fait une grosse victime dans les rangs de Carlo Ancelotti.

Rodrygo écarté au profit de Mbappé ?

En effet, AS rapporte que Kylian Mbappé semble être associé à Jude Bellingham et Vinicius Jr, à la manière de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale qui formaient la BBC. Face à ce nouveau trident, Rodrygo a l’air d’avoir été écarté. Si le Brésilien n’est pas nécessairement le moins bon sur le terrain, il est en tout cas celui qui attire le moins les projecteurs sur lui.

Le Real Madrid va changer ses plans ?

Si Carlo Ancelotti venait à changer ses plans, ce serait donc Rodrygo qui pourrait être exclu du onze du Real Madrid. Sans vraiment le vouloir, Kylian Mbappé aurait déjà fait une première grosse victime chez les Merengue. Reste maintenant à voir comment Rodrygo gérera la situation. À suivre...