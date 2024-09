Transfert à 25M€, il annonce une mauvaise nouvelle à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM a sorti le chéquier pour offrir des nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi. Ce sont notamment 25M€ qui ont été dépensés pour recruter Elye Wahi au RC Lens. Bien évidemment, à terme, le club phocéen cherchera à gagner de l’argent avec un potentiel transfert du Français. Mais voilà que pour l’OM, une plus-value sera difficile avec Wahi.

Le mercato a été mouvementé à l’OM. Suite à la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc olympien, ce sont 11 nouveaux joueurs qui ont été recrutés par le club phocéen. Dans cette liste, on retrouve notamment le nom d’Elye Wahi. Après seulement une saison au RC Lens, celui qui est devenu la recrue la plus chère de l’histoire des Sang et Or a signé à l’OM pour 25M€.

« Ça va être compliqué d’avoir une plus-value »

Arrivé à l’OM, Elye Wahi aura donc coûté 25M€ au club phocéen. Le Français rapportera-t-il par la suite de l’argent à Marseille ? Romain Molina a quelques doutes. Sur Youtube, il a lâché : « Faire un achat à 30-35M€, c’est un énorme risque. Là, l’OM achète Wahi un peu moins, mais ça va être compliqué d’avoir une plus-value. On sait que Marseille a pas mal de mal à revendre ensuite pour plus cher ».

« Il arrive à Marseille, un peu par dépit, par défaut »

« Lens voulait à tout prix le vendre, on l’a proposé partout. Finalement, il arrive à Marseille, un peu par dépit, par défaut, parce que Lens était dans l’obligation de vendre », a par ailleurs confié Romain Molina sur le transfert de Wahi à l’OM.