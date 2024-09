Mercato - OM : De Zerbi l’a appelé pour revenir à Marseille !

Thomas Bourseau

Maxime Lopez (26 ans) était une grande promesse de l’OM. Formé à l’académie marseillaise où il a fait ses premiers pas en tant que professionnel, le milieu de terrain français a noué une belle relation avec Roberto De Zerbi pendant un an à Sassuolo. L’Italien a d’ailleurs tenté de le signer au Chakhtar Donetsk, à Brighton et cet été à l’Olympique de Marseille…

Roberto De Zerbi a mis les pieds à Marseille à la toute fin du mois de juin pour prendre les rênes de l’effectif de l’OM. Le coach passé par l’US Sassuolo, au Chakhtar Donetsk ainsi qu’à Brighton jusqu’à la fin de la saison dernière s’est bâti une belle réputation sur le marché des entraîneurs.

«Il m’a appelé à Donetsk, il m’a appelé à Brighton, aujourd’hui, il est chez moi, il va m’appeler»

Et à chaque expérience, Roberto De Zerbi a contacté Maxime Lopez qu’il a grandement apprécié à Sassuolo comme l’ancien joueur de l’OM l’a révélé sur les ondes de RMC pour Génération After ce jeudi soir. « Quand il a signé à l’OM, je vous mens pas, il m’a appelé à Donetsk, il m’a appelé à Brighton, aujourd’hui, il est chez moi, il va m’appeler. On a eu des discussions. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter, je sais qu’il kiffe Marseille. A l’époque, il m’en parlait tout le temps. Il aime bien ce genre d’ambiance. Il avait vraiment envie d’entraîner un club de ce standing. J’y serais allé ? Oui ».

«Je pense qu’il fallait dégraisser avant de faire quelque chose»

Cependant, bien qu’il y ait eu des contacts entre Roberto De Zerbi et Maxime Lopez, minot marseillais qui a quitté l’OM dans un premier temps en prêt à l’été 2020, il fallait que l’Olympique de Marseille parvienne à faire un grand ménage avant d’éventuellement recruter Lopez. « Des touches avec l’OM cet été avec De Zerbi ? Pour être honnête, on a parlé un peu, mais il avait des priorités. Je pense qu’il fallait dégraisser avant de faire quelque chose, je pense. De ce que je sais. J’ai échangé avec lui ? Oui, encore heureux. Même sans parler de moi personnellement, c’est un coach que j’apprécie énormément, humainement et footballistiquement ».