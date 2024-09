Mercato : Le PSG a tenté le coup avec une star de Deschamps !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde, Theo Hernandez a plusieurs fois été lié au Paris Saint-Germain, où évolue d’ailleurs son frère Lucas depuis l’été dernier. Finalement, le latéral gauche de l’équipe de France est resté à l’AC Milan, mais les langues se délient après la fin du mercato estival.

Ensemble au Real Madrid, Theo Hernandez et Achraf Hakimi auraient pu se retrouver. L’international français a été plusieurs fois lié au PSG ces dernières saisons et cela a été encore plus vrai récemment, notamment avec les problèmes rencontrés par Nuno Mendes.

Le PSG a pensé à Theo Hernandez

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, il aurait bel et bien été question de Theo Hernandez du côté du PSG ! Des émissaires du club parisiens auraient noué contact avec l’entourage du joueur ainsi qu’avec l’AC Milan, qui n’était pas totalement contre un départ au cours de ce mercato estival.

Comme le Bayern Munich et le Real Madrid

Finalement, rien ne s’est fait, mais le PSG ne semble pas être le seul club à avoir pensé à la star de Didier Deschamps. Il Corriere nous apprend que le Bayern Munich et même le Real Madrid auraient à un moment pensé à Theo Hernandez, sans jamais toutefois rien faire de concret pour le recruter.