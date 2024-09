Mercato - PSG : Mbappé a recalé le Real Madrid… à cause de Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On les a souvent opposés, notamment au moment de la finale du Mondial 2022 entre la France et l'Argentine. Pourtant, Kylian Mbappé et Lionel Messi s'apprécient grandement. Les deux hommes ont tissé des liens étroits durant leur passage au PSG et continueraient, encore, de communiquer et de se féliciter malgré la distance.

Durant son passage au PSG, Kylian Mbappé a eu l’occasion de cohabiter avec plusieurs stars du ballon rond. Si la relation a été cordiale puis glaciale avec Neymar, l’international tricolore a conservé une bonne entente avec Lionel Messi. Aujourd’hui, l’un évolue au Real Madrid, l’autre à l’Inter Miami. Mais les deux hommes continueraient de communiquer par téléphone.

Messi et Mbappé ont conservé une bonne relation

Selon les informations de Relevo, les deux joueurs ont gardé contact et se félicitent dès que l’occasion se présente. On se rappelle qu’en 2022, Mbappé était parti congratuler Lionel Messi après la victoire de l’Argentine au Mondial, et ce malgré son immense déception.

Mbappé avait refusé de quitter le PSG pour Messi

Mbappé voue un incroyable culte à Messi. Le média espagnol nous apprend d’ailleurs que le joueur français avait refusé de quitter le PSG en 2021, vraisemblablement pour le Real Madrid, afin d’évoluer aux côtés de la Pulga. Ils se côtoieront deux ans, jusqu’au départ de Lionel Messi en 2023.