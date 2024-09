Equipe de France : Deschamps prépare une révolution ?

Axel Cornic

Souvent critiqué pour ses choix et sa réticence à faire évoluer son projet depuis son arrivée en 2012, Didier Deschamps pourrait enfin s’ouvrir au changement. Cela a été le cas pour cette trêve internationale en tout cas, avec trois nouveaux appelés en équipe de France avec Loïc Badé, Michael Olise et Manu Koné.

En place depuis plus de dix ans, Didier Deschamps ne fait plus vraiment l’unanimité. Le sélectionneur est souvent pointé du doigt et de plus en plus d’observateurs réclament un changement, avec une jeune génération française qui semble très prometteuse.

Malaise en équipe de France, Mbappé recadré en interne ? https://t.co/PFwqqYjjf3 pic.twitter.com/R6oVGKP0oe — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

« On avait un groupe très jeune à l'Euro, ce qui n'empêche pas la qualité »

Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France a répondu à ses détracteurs et montre que certaines choses ont bien changé. « On avait un groupe très jeune à l'Euro, ce qui n'empêche pas la qualité, mais pour franchir des étapes il faut voir les joueurs en action. Ces matchs serviront à beaucoup de joueurs. Ça ira peut-être à l'encontre de l'expression collective. On a ces 6 matchs pour avoir des réponses plus précises sur des joueurs » a déclaré Didier Deschamps.

« Il y aura des étapes à franchir, certainement des difficultés »

« Les trois nouveaux se connaissent. Ils étaient ensemble aux JO » a poursuivi Deschamps, en parlent des arrivées de Manu Koné, Loïc Badé et Michael Olise dans le groupe tricolore. « Ils n'ont pas le même caractère, pas le même poste. Mais ils ont cette capacité à être à l'aise. Ils sont très heureux d'être là aujourd'hui. Il y aura des étapes à franchir, certainement des difficultés. Je suis là pour les accompagner, les mettre en confiance ».