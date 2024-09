Mbappé - Barcola : Une polémique à venir pour Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’équipe de France va affronter l’Italie ce vendredi 6 août, l’une des questions sera de voir où Didier Deschamps décidera d’aligner Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Avec l’état de forme de ce dernier, la logique voudrait que le joueur du PSG soit ailier gauche quand la star du Real Madrid se retrouve au poste de numéro 9. Mais voilà que Mbappé pourrait bien causer quelques maux de tête au sélectionneur des Bleus.

En feu en ce début de saison avec le PSG, auteur notamment de 4 matchs en 3 journées de Ligue 1, Bradley Barcola prétend logiquement à une place de titulaire avec l’équipe de France pour ce rassemblement de septembre. Le dernier mot reviendra toutefois bien évidemment à Didier Deschamps. Que va décidera le sélectionneur des Bleus ? Alors qu’on pourrait voir Barcola à gauche et Kylian Mbappé dans l’axe, le fait que le joueur du Real Madrid n’aime pas ce poste pourrait inciter le sélectionneur à faire un choix fort avec le joueur du PSG.

Quels postes pour Barcola et Mbappé ?

Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’est penché sur ce possible problème pour Didier Deschamps avec Bradley Barcola et Kylilan Mbappé. Il a alors expliqué : « Mbappé va se faire à l’idée de sa position de numéro 9 au Real Madrid parce qu’il n’a pas le choix. il sait où il a signé. Il s’est fait à l’idée. Mais moi je te dis qu’en équipe de France, là où ça va poser poser problème à Didier Deschamps, c’est qu’il ne va pas accepter de faire les mêmes prestations qu’il faisait au PSG ou au Real Madrid. Même s’il marque un but, il va lui manquer d’exister dans le collectif, d’être le maillon fort de l’équipe car il est capitaine ».

« Si jamais ça ne va pas avec Kylian en 9, tu verras qu’il va glisser à gauche »

« Didier, on sait qu’il est malin. Il s’est mis l’autre cadre à dos à l’Euro, Antoine Griezmann. Même s’ils ne vont pas le dire publiquement, on sait qu’il a en travers de la gorge son traitement à l’Euro. Ça a créé une animosité entre les deux. Didier va refuser d’avoir une animosité avec Mbappé. Si Kylian n’est pas bon en 9 sur un match, tu verras que Barcola, qu’il soit bon ou pas, il ira sur le banc car il remettre Kylian dans sa position préférentielle. Ça sera de la politique. (…) Pour Deschamps, c’est Mbappé en 9 avec Barcola à gauche. Si jamais ça ne va pas avec Kylian en 9, tu verras qu’il va glisser à gauche. Il ne se braquera pas avec Mbappé à cause de la position de Barcola », a développé l’ancien du PSG.