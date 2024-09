Mercato : Un crack débarque au PSG et se lâche

Jean de Teyssière

Le PSG n’a pas été le plus actif des clubs français sur le mercato mais a tout de même dépensé de grosses sommes pour convaincre Matvey Safonov (20M€), Désiré Doué (50M€), Joao Neves (60M€) et Willian Pacho (40M€) de rejoindre les rangs parisiens. Pour le plus jeune d’entre eux, Désiré Doué (19 ans), cette arrivée n’a pas été difficile à digérer et il estime s’être bien intégré à son nouveau club.

Né à Angers, c’est au Stade rennais que le petit Désiré Doué, 6 ans à l’époque, commence à faire ses classes. Il restera dans le club breton durant 12 ans, avant de basculer dans une autre dimension en signant au PSG cet été contre la somme de 60M€. Cet été, il a aussi participé à la belle épopée de l’équipe de France espoirs lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Après la défaite en finale face à l’Espagne (3-5), le prodige français repart de cette expérience avec une médaille d’argent.

JO Paris 2024 - OM : La décision de Thierry Henry l’a dévasté ! https://t.co/afMD1GdbBC pic.twitter.com/tvf96hZrxB — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

«Le prix du transfert n’est pas quelque chose sur laquelle je m’attarde»

Pas encore appelé en équipe de France A, Désiré Doué a été convoqué par le nouveau sélectionneur des Espoirs, Gérald Baticle. Son transfert au PSG est censé lui faire passer un cap et visiblement, il semble hermétique à la pression, comme il l’a annoncé en conférence de presse, dans des propos rapportés par Ouest France : « Je suis un joueur qui se focalise uniquement sur le football. Pour ma part, le prix du transfert n’est pas quelque chose sur laquelle je m’attarde. Je n’ai connu que le Stade Rennais. »

«J’ai su m’intégrer parfaitement au PSG»

Et sur son arrivée au PSG, il estime que : « Forcément, quand vient le moment de ton premier transfert, c’est quelque chose de spécial. Je découvre des choses. J’ai su m’intégrer parfaitement au Paris SG. » Si Désiré Doué parvient à concrétiser les espoirs placés en lui, les 60M€ investis par le PSG pourraient vite devenir rentables.