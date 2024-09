Succession de Mbappé : La promesse qui a ruiné les plans du PSG

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a longtemps cherché son successeur sur le mercato. Le club de la capitale avait donc exploré plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Nico Williams. Mais finalement, l’international espagnol a préféré rester à l’Athletic Bilbao, où il avait fait une promesse cet été.

Le PSG voulait un nouvel ailier gauche

Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG avait fait de l’arrivée d’un nouvel ailier gauche une priorité, et Nico Williams collait au profil. Le pensionnaire de la Ligue 1 a donc tenté sa chance dans ce dossier, en vain. Le joueur de 22 ans a choisi de rester à l’Athletic Bilbao, et il y aurait une raison bien précise à cela.

Nico Williams reporte son transfert à 2025

Comme le rapporte SPORT, Nico Williams avait promis à l’Athletic Bilbao qu’il allait rester une année de plus afin de disputer une coupe d’Europe. Alors qu’il se savait dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, l’international espagnol a décidé de rester dans son club formateur et de reporter son transfert au plus tôt à l’été 2025. À suivre...