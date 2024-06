Polémique à Roland-Garros, il utilise Djokovic pour pousser un coup de gueule

Jean de Teyssière

Après 4h29 de jeu, le match entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti s'est terminé à 3 heures du matin. Un record pour le tournoi, qui a ravi les nombreux spectateurs restés jusqu'au bout de la nuit, mais pas le Serbe, s'étant plaint de cette fin tardive malgré sa qualification. Un avis que rejoint Carlos Alcaraz.

Après sa victoire face à Lorenzo Musetti au terme d'un match en cinq sets exceptionnel, Novak Djokovic regrettait l'horaire du match : « Physiquement, je suis vraiment allé jusqu'à mes limites pour gagner ce match. Quand vous jouez des rallyes de plus de vingt coups, à deux heures du matin.... Qui joue à deux heures du matin ? On joue peu de matches dans notre vie à cette heure-ci. »

«En ce qui me concerne, je n’aime pas les sessions nocturnes»

Présent en conférence de presse ce dimanche, Carlos Alcaraz a été interrogé sur ces matchs qui se disputent en night session : « En ce qui me concerne, je n’aime pas les sessions nocturnes, mais pas pour le public. Je pense que le public de la session de nuit est spécial mais nous finissons si tard : conférence de presse, physio, bain de glace. Nous devons faire beaucoup de choses qui sont vraiment importantes, afin de récupérer pour les prochains matches. Cela ne s’arrête pas seulement à la dernière balle. Nous avons beaucoup de choses importantes à faire. »

«Et Novak, je suis sûr qu’il s’est endormi à 6 heures du matin»