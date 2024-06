Roland-Garros : Le programme du samedi 1er juin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré les nombreuses interruptions dues à la pluie et le report de pas mal de rencontres ces derniers jours, le troisième tour devrait réussir à se terminer ce samedi à Roland-Garros. En effet, on connaîtra bientôt le nom de tous ceux qui sont qualifiés pour la deuxième semaine du tournoi, ceux qui ont bien mené leur barque jusqu'à présent et qui pourraient bien sortir vainqueurs dimanche prochain.

Ce vendredi, c'est donc la fin du troisième tour avec l'optique de continuer le tournoi comme il a commencé : très peu de surprises. Que ce soit du côté masculin comme du côté féminin, les favoris répondent présent en règle générale et certains devront confirmer. La journée sera une nouvelle fois bien animée avec au programme des rencontres alléchantes. Alors qui fera un pas de plus vers le trophée ?

Une promenade de santé sur le Chatrier ?

Depuis le début de la quinzaine, le court Philippe-Chatrier n'a quasiment accueilli que des rencontres rapides entre un favori et un outsider. Le match entre Nadal et Zverev a été mémorable, tout comme celui entre Iga Swiatek et Naomi Osaka. Pour tenter de continuer sur cette voie, ce sont les filles qui débuteront le jeu à partir de midi avec Elena Rybakina qui défiera Elise Mertens, son premier test du tournoi. Ensuite, c'est Aryna Sabalenka qui prendra le relais pour défier sa meilleure amie Paula Badosa. Enfin, Alexander Zverev tentera d'éliminer Tallon Griekspoor 24 heures après son procès en Allemagne.

Roland-Garros : Une stratégie est dévoilée contre Djokovic ! https://t.co/gVaPQu3526 pic.twitter.com/ZkLr8V6k4b — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Gracheva, l'héroïne française ?

Sur le Lenglen, les spectateurs pourront assister dès 11 heures du matin à la rencontre de la dernière joueuse française encore en compétition : Varvara Gracheva. Impressionnante lors de ses deux premiers tours, elle va défier la Roumaine Irina-Camelia Begu pour s'offrir le premier huitième de finale de sa carrière. Sur ce court, c'est Daniil Medvedev qui tentera sa chance face au tchèque Tomas Machac, tombeur de Novak Djokovic à Genève. Un duel 100% américain aura lieu entre Madison Keys et Emma Navarro, deux joueuses du top 30, avant que Casper Ruud ne retrouve le Lenglen pour défier Tomas Martin Etcheverry.

Djokovic-Musetti en night session