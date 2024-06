Roland-Garros : L'incroyable image de la blessure d'un Français !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'édition 2024 de Roland-Garros est déjà mieux réussie que celle de l'année dernière concernant les Français. En effet, alors que le tennis français avait connu l'un de ses pires bilans en 2023 avec aucune qualification pour le troisième tour, cette année ils seront 3 à tenter de décrocher une place pour la deuxième semaine. Et ils auraient pu être 4 si Arthur Rinderknech, 69ème mondial, ne s'était pas fait mal bêtement jeudi soir face à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry.

Dans un court 7 rempli pour le soutenir, Arthur Rinderknech a d'abord bataillé pour s'offrir une grosse avance face à l'Argentin, tête de série 28. Ce dernier, quart-de-finaliste de l'édition précédente, a toutefois gardé un rythme élevé dans la troisième manche pour prendre le large. La remontada était en marche puisqu'il a breaké d'entrée dans le quatrième set avant un événement improbable qui a conduit à un abandon.

Il se blesse lui-même !

Mené 2/0 dans le quatrième set et sentant bien que le vent était peut-être en train de tourner, Arthur Rinderknech est gagné par la frustration et tape avec son pied dans un panneau publicitaire. Le Français ressent tout de suite une douleur puisqu'il se penche sur ses pieds quelques secondes après le choc et finalement, il encaisse les jeux suivants en ne courant parfois pas pour aller chercher la balle. Après l'intervention du kiné, il a été contraint à l'abandon quelques minutes plus tard, quand le score était de 5/0. C'est donc une nouvelle chance qui s'est envolée...

#RolandGarros | ❌ C’est terrible pour Arthur Rinderknech, qui abandonne contre Tomás Martín Etcheverry après s’être blessé sur un geste de frustration… pic.twitter.com/1Y3nkKmT8I — francetvsport (@francetvsport) May 30, 2024

« Je n'arrivais plus à poser le pied par terre »

Quand on regarde la vidéo, on se dit qu'a priori quand il tape, il n'y a rien de grave. Arthur Rinderknech s'est tout de même expliqué pour L'Equipe après son match. « Je me sens très bien physiquement mais j'ai juste déconné. J'ai shooté dans le mur, un peu d'agacement, à 2-0, quand je me fais breaker au quatrième et je ne sais pas trop, à l'heure actuelle, mais j'espère que je ne me suis pas fracturé l'orteil. Après, je n'arrivais plus à poser le pied par terre... » dit-il. Et voilà ses espoirs de qualification olympique envolés...

Pas de fracture

Vendredi, le journal français a précisé que des examens ont été faits et qu'il n'y a pas de fracture. Arthur Rinderknech souffre d'une lésion au cartilage de l'orteil et doit attendre de savoir si son absence va durer ou pas. Pour rappel, dans ce tournoi de Roland-Garros, le dernier ticket français pour les Jeux olympiques est en jeu. S'il gagnait jeudi, il aurait été dans la bonne position. Finalement, c'est Corentin Moutet qui devrait récupérer cette place, au prix d'efforts incroyables à Roland-Garros.