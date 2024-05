Roland-Garros : Alcaraz-Korda, un tremblement de terre possible ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial à l'amorce du deuxième Grand Chelem de l'année, Carlos Alcaraz arrive à Paris sans grande confiance. L'Espagnol, auteur d'un fabuleux retour vers les sommets lors du Masters 1000 d'Indian Wells en mars, a connu un gros coup d'arrêt à nouveau à cause d'une blessure qui lui a fait manquer le début de saison sur terre battue. Présent à Madrid où il a peut-être trop forcé au niveau du bras, il a connu un passage à vide lors de son deuxième tour à Roland-Garros. Face à lui, un adversaire qu'il connaît bien : Sebastian Korda. L'Américain n'est pas forcément un adepte de la terre battue mais il pourrait bien causer quelques problèmes à Carlos Alcaraz.

Dans cette journée un peu particulière puisqu'il a fallu rattraper le retard pris lors des derniers jours, Carlos Alcaraz est plutôt tranquille. L'Espagnol a pu avancer sous le toit du court Philippe-Chatrier il y a deux jours face au qualifié néerlandais Jesper de Jong et il n'a pas été des plus rassurants. En night session face à Sebastian Korda, il pourrait bien y avoir du spectacle mais on pourrait également assister à une surprise. C'est l'heure du premier test pour Alcaraz.

Alcaraz au défi

Battu par Andrey Rublev à Madrid alors qu'il ressentait des douleurs au niveau de l'avant-bras au moment de frapper ses coups droits, Carlos Alcaraz a préféré renoncer à Rome pour arriver à Roland-Garros dans les meilleures dispositions. L'Espagnol a expliqué qu'il se sentait bien et cela s'est vu lors de son premier tour. Malgré tout, il a eu quelques difficultés ensuite et ce match face à Sebastian Korda représente son premier gros test dans ce tournoi.

Alcaraz en danger ?

Gêné par son bras droit depuis le début de la saison sur terre battue, Carlos Alcaraz a confié être mieux depuis. Mais son match face à Jesper de Jong a suscité beaucoup d'interrogations. En conférence de presse, il a été plutôt rassurant sur son état physique mais reconnaît avoir connu un coup de mou. S'il va travailler pour faire en sorte que ces moments durent le moins de temps possible, Sebastian Korda, son adversaire ce vendredi, saura sûrement exploiter ses failles. A lui de répondre présent pour éviter de s'embarquer dans un match piège...

Un scénario déjà vu ?

Il y a deux ans, Carlos Alcaraz et Sebastian Korda avaient déjà foulé le court Philippe-Chatrier en night session pour le troisième tour. A l'époque, il n'y avait pas eu match. L'Espagnol avait pourtant subi une défaite face à l'Américain quelques semaines plus tôt à Monte-Carlo pour son premier match. Depuis ce passage, les deux hommes ont également disputé un duel sur gazon l'année dernière au Queen's, remporté par Alcaraz. Ce vendredi soir, il lui faudra faire de même...