Roland-Garros : Incroyable, un joueur du PSG lui porte bonheur

Thibault Morlain

A 29 ans, Chloé Paquet a validé ce jeudi son ticket pour le 3ème tour de Roland-Garros. Opposée à la Tchèque, Katerina Siniakova, la Française s’est imposée en 3 sets, gagnant d’ailleurs le super tie-break pour avancer dans le tableau principal du Grand Chelem parisien. Et si ce succès avait un rapport… avec le PSG ? Grande fan du PSG, Paquet a d’ailleurs fait une révélation qui en a amusé plus d’un à Roland-Garros.

Il y aura bel et bien une Française au 3ème tour de Roland-Garros. Si Caroline Garcia ou encore Diane Parry n’ont pas réussi à passer le 2ème tour, Chloé Paquet sera elle bien au rendez-vous. A 29 ans, elle devra alors se frotter à Marteka Vondrousova, une Tchèque, après avoir disposé ce jeudi de la compatriote de cette dernière, Katerina Siniakova. Un exploit pour Paquet qui a pu compter sur les joueurs du PSG, en particulier un, pour lui porter bonheur et ainsi s’imposer lors de ce 2ème tour de Roland-Garros.



Polémique à Roland-Garros, il propose une étonnante solution https://t.co/aEMEomJ7Rx pic.twitter.com/CZr3rMVTXM — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

« Il y a une raquette en ce moment où je me sens bien, c’est avec Asensio »

Joueur du PSG, Marco Asensio aurait visiblement un rapport avec le succès de Chloé Paquet. Rapportée par RMC , la Française a fait une révélation pour le moins inattendue. Fan du PSG, elle a expliqué avoir nommé ses raquettes avec les noms des joueurs du club de la capitale et visiblement, ça se passe plutôt bien avec Asensio. « Mes raquettes sont au nom des joueurs du PSG. Je n’ai pas raquette numéro 1, raquette numéro 2. Moi c’est les noms des joueurs et il y a une raquette en ce moment où je me sens bien, c’est avec Asensio. Donc, elle me porte un peu bonheur. J’avais Kylian, mais j’ai retiré Kylian malheureusement. (…) J’ai commencé avec Asensio, je suis passée avec Lucas Hernandez et j’ai terminé avec Ramos. Je n’ai pas pris Kylian aujourd’hui », a confié Paquet en conférence de presse, de quoi faire rire les journalistes présents.

« Depuis que j’ai commencé, je veux être top 100 »