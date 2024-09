Tennis : La plus belle victoire de Djokovic annoncée !

Jean de Teyssière

Âgé de 37 ans, Novak Djokovic arrive en fin de carrière et cette année, il n’a remporté aucun tournoi du Grand Chelem. Le Serbe a laissé Jannik Sinner prendre l’US Open et l’Open d’Australie et Carlos Alcaraz remporter Roland-Garros et Wimbledon. En revanche, il n’a pas manqué de remporter le titre olympique à Paris, ce qui constitue sa plus belle victoire, d’après John McEnroe.

Le joueur de tennis le plus titré de tous les temps, Novak Djokovic, aura du temps pour faire la rétrospective de sa carrière. Quant à savoir quel est le plus beau titre de sa carrière, la question trouve vite sa réponse pour un ancien grand joueur de tennis.

Tennis : Djokovic va rater un moment historique ? https://t.co/tAV3TJKUKg pic.twitter.com/0UZJLLkiPF — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

«Son plus grand titre ? Difficile de savoir»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, John McEnroe est interrogé sur le plus beau titre de la carrière de Novak Djokovic : « Oh mon Dieu, c’est une sacrée question. C’est difficile de n’en choisir qu’une seule étant donné tout ce qu’il a accompli. Vous regardez la finale où il a battu Nadal en près de six heures pour remporter l’Open d’Australie (en 2012). Ensuite, vous regardez comment il est devenu un si grand joueur sur gazon et son record de sept titres à Wimbledon. Sauver les balles de match contre Roger (Federer) lors de la finale de Wimbledon 2019 était assez incroyable et il a également sauvé des balles de match à l’US Open avant de remporter le titre à New York. La liste est longue car ce gars est le joueur de tennis le plus titré de tous les temps. »

«Sa médaille d’or à Paris pourrait signifier le plus pour lui»

« Pourtant, il semble que, comme il n’avait pas remporté les Jeux olympiques et que c’était ce qui manquait à son palmarès, sa médaille d’or à Paris il y a quelques semaines pourrait bien signifier le plus pour lui, avoue McEnroe. Il a dit à quel point il voulait la gagner, donc cela pourrait être tout en haut de la liste. C’était assez inattendu car il avait un problème au genou et nous n’étions pas sûrs qu’il allait jouer à Wimbledon. Ensuite, il est arrivé à Paris et a joué comme il l’a fait, en battant Carlos Alcaraz dans une finale assez incroyable, donc cette victoire sera tout en haut de sa liste. »