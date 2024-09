Tennis : Djokovic va rater un moment historique ?

Arnaud De Kanel

Depuis 2019, la Coupe Davis a fait peau neuve avec un nouveau format qui ne fait pas fureur, loin de là. Les gradins sont vides et les joueurs sont de plus en plus désintéressés à l'idée de disputer cette compétition. Mais voilà qu'un nouveau format serait à l'étude et il pourrait voir le jour en 2026. Un moment historique en vue auquel ne devrait pas assister Novak Djokovic.

A 37 ans, Novak Djokovic est de moins en moins présent sur les courts. Le corps du Serbe lâche peu à peu mais dès qu'il s'agit de représenter la Serbie, il fait tout pour être sur pieds. Il a d'ailleurs tout donné cet été lors des JO pour ramener la médaille d'or, seul titre manquant à son immense palmarès. Novak Djokovic a également pris part à la rencontre de Coupe Davis face à la Grèce, ce qui pourrait bien être sa dernière, du moins en Serbie, en remportant son simple face à Ioannis Xilas puis le double aux côtés de son compatriote Hamad Medjedovic.

« Je suis très satisfait de ce jeune homme, Hamad, qui a porté l’équipe à la victoire. Je lui dois beaucoup, et j’ai pris beaucoup de plaisir à jouer sur le court avec lui. Je n’ai pas dit que c’était ma dernière Coupe Davis, mais que c’était probablement la dernière fois que je jouais cette compétition ici en Serbie », confiait Novak Djokovic. Au delà du simple fait de jouer en Serbie, le recordman de victoires en Grand Chelem aura bien dû mal à étirer sa carrière sur les prochaines années. Il devrait donc manquer à l'appel pour la révolution de la Coupe Davis qui est dans les tuyaux.

La Coupe Davis va refaire sa révolution ?

Après avoir changé de format en 2019, la Coupe Davis pourrait déjà refaire peau neuve. Le format actuel est un véritable fiasco et l'ITF étudierait donc la possibilité de mettre en place une compétition où 32 équipes s'affronteraient dans des matchs à élimination directe en 16es et 8es de finale dans des rencontres domicile/extérieur qui rappelleraient l'ancien format de la Coupe Davis selon les informations du Times. La première édition pourrait même voir le jour en 2026 à Zhuhai, en Chine, ville favorite à l'accueil du Final 8. A moins d'un miracle, Novak Djokovic ne devrait pas être de la partie.