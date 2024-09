Choqué par Mbappé, Platini pousse un coup de gueule !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France n'a pas hésité à s'engager politiquement. En juillet dernier, plusieurs joueurs avaient pris la parole, en plein Euro, pour dénoncer la montée de l'extrême-droite. Kylian Mbappé était l'un des plus actifs. Mais ces messages n'ont pas plu du tout à Michel Platini. L'ancien président de l'UEFA en veut beaucoup à la Fédération française de football.

Les dernières élections européennes, organisées en juin dernier, avaient plongé une partie de la France dans l'inquiétude en raison de la percée historique du Rassemblement National. Présent en Allemagne durant l’entre-deux-tours, les joueurs de l’équipe de France de football avaient pris la parole pour dénoncer la montée de l’extrême-droite. « Plus que jamais, il faut aller voter. Il y a vraiment urgence. On ne peut pas mettre le pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. On a vu les résultats, c’est catastrophique » avait, par exemple, déclaré Kylian Mbappé à la veille d'un match crucial face à la Belgique.

Platini en colère

D’autres joueurs s’étaient engagés publiquement comme Ibrahima Konaté, Jules Koundé ou encore Marcus Thuram. Une initiative commentée par Michel Platini. L’ancien président de l’UEFA a exprimé le fond de sa pensée et n’a pas été tendre avec la bande à Mbappé.

«J’en veux beaucoup à la Fédération »

« Ce qui m'a choqué, c'est que les joueurs de l'équipe de France ont pris des positions politiques. L'équipe de France est l'équipe de tous les Français. Ils peuvent prendre position, mais ils le font chez eux, individuellement, pas en conférence de presse avec le maillot de l'équipe de France. Et j'en veux beaucoup à la Fédération d'avoir laissé ça. Ils ont raison de prendre des positions et de défendre leurs intérêts. Mais pas avec le maillot de l'équipe de France. La Fédération devait les empêcher. Là-dedans, ils ont été nuls » a confié Platini lors de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce jeudi soir.