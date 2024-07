Mbappé - Real Madrid : Le gros coup de gueule de Platini

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé aurait pu faire son grand retour à Paris au lieu de profiter de quelques jours de vacances. Le joueur souhaitait participer aux Jeux Olympiques, mais le Real Madrid en a décidé autrement et a souhaité le conserver. Une décision comprise et validée par Michel Platini, qui a exprimé son ressenti sur l'équipe de France olympique.

L’été aurait pu être très chargé pour Kylian Mbappé. Après l’Euro et sa présentation à Madrid, le joueur aurait pu se rendre à Paris pour participer aux Jeux Olympiques d’été. Le champion du monde 2018 avait envoyé sa candidature avant que le club espagnol ne décide de le conserver pour préparer la prochaine saison. Dans les colonnes du Midi-Libre, Michel Platini s’est prononcé sur la décision du Real Madrid.

Platini comprend la position du Real Madrid

« Si les Jeux avaient lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, seriez-vous contents que les meilleurs Français partent là-bas et ratent les qualifications pour les coupes d’Europe de leurs clubs ? Comme c’est en France, on se gargarise. Ça fait 40 ans que je suis dans le football, ça fait 40 ans qu’on en parle et le football n’est toujours pas au calendrier Fifa. Si le Real veut laisser Mbappé, pourquoi pas. Mais s’il ne veut pas… » a confié l’ancien président de l’UEFA.

Le dirigeant, visiblement peu intéressé par la compétition olympique de football, en a rajouté une couche. « C’est normal. Les clubs ne peuvent pas payer les joueurs qui sont à l’Euro pendant un mois et après encore un mois pour les Jeux Olympiques. Ce n’est pas possible. Pour le football, les Jeux ne sont pas la compétition la plus importante. Pour le foot féminin, en revanche, c’est autre chose » a confié Platini ce lundi, à quelques jours de la cérémonie d’ouverture et du premier match de l’équipe entraînée par Thierry Henry.