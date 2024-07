Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, c'est le grand jour pour ce crack !

La rédaction

La semaine passée, le Real Madrid a eu l'occasion de présenter sa nouvelle star : Kylian Mbappé. Ce samedi, les Merengue verront un second joueur offensif fouler la pelouse du Santiago Bernabéu pour la première fois, puisque Endrick, lui aussi, aura droit à sa cérémonie. Si l’évènement sera sans doute moins clinquant, les supporters madrilènes pourront se procurer leur billet à partir de ce lundi.

Ce samedi, les supporters du Real Madrid pourront observer pour la première fois l’un de leurs tout nouveaux attaquants : Endrick. Près d'un an et demi après s'être engagé avec les Merengue, le Brésilien s’apprête à rejoindre l’effectif du club espagnol cette saison. Et sa présentation approche à grands pas, à tel point que les places sont déjà disponibles.

Les abonnés prioritaires pour l’évènement

Pour cette seconde présentation du mois de juillet, ce sont une nouvelle fois les abonnés qui sont logiquement priorisés par le Real Madrid. Ce lundi 22, les premières places ont été distribuées à partir de 16h00. Pour le reste du peuple merengue, les détenteurs d’une carte Madridista Premium pourront se munir du précieux sésame à partir de ce mercredi 24 à partir de 12h00, tandis que le reste des fans devra attendre 18h00, le même jour. Comme pour l’évènement réservé à Kylian Mbappé, les tickets sont tous gratuits.

Un évènement plus classique que pour Mbappé

Si beaucoup attendent de voir Endrick évoluer sous le maillot du Real Madrid, sa présentation devrait être bien plus sobre que celle qui a été réservée à Kylian Mbappé le 16 juillet dernier. Le Brésilien devrait fouler la pelouse du Santiago Bernabéu quelques instants pour se montrer face aux supporters, avant de directement filer en salle de conférence de presse, pour répondre à ses toutes premières questions.