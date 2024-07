Mbappé - Real Madrid : Karim Benzema lâche une confidence !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Interrogé sur le transfert de son compatriote français, Karim Benzema a assuré qu'il savait qu'il allait jouer un jour ou l'autre sous les couleurs merengue. Reste à savoir combien d'années va jouer Kylian Mbappé au Real Madrid.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour s'engager en faveur du PSG. Et pourtant, la star française était également suivie par le Real Madrid. D'ailleurs, le club merengue a eu deux autres opportunités de recruter Kylian Mbappé : en 2022 et en 2023. Toutefois, l'attaquant de 25 ans est resté au PSG. Et ce n'est que le 1er juillet 2024 que Kylian Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid.

Kylian Mbappé a signé au Real Madrid

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à Marca, Karim Benzema s'est livré sur le transfert de son compatriote français. Et à en croire l'ancien capitaine de la Maison-Blanche, il a toujours su que Kylian Mbappé allait jouer un jour au Santiago Bernabeu.

«Tôt ou tard, il aurait joué pour le Real Madrid»

« Kylian Mbappé ? Tôt ou tard, il aurait joué pour le Real Madrid. J'ai toujours pensé que c'était comme ça. C'est un grand joueur », a affirmé Karim Benzema, actuel pensionnaire d'Al Ittihad.