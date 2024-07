Recalé avec le PSG, le Real Madrid a trouvé la solution !

Axel Cornic

Révélation de la saison en Ligue 1, Leny Yoro a quitté le LOSC et le Paris Saint-Germain ainsi que le Real Madrid ont tout essayé pour le recruter selon nos informations. Mais le jeune défenseur français a finalement décidé de rallier la Premier League en signant pour Manchester United, laissant les deux cadors européens bredouille.

Il n’y a pas beaucoup de joueur qui refuseraient le Real Madrid ou le PSG, surtout à 18 ans. Leny Yoro l’a fait ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com comment les deux géants européens ont tenté de convaincre le jeune défenseur français, qui a surpris tout le monde au final en traversant la Manche et en signant pour Manchester United.

Le PSG veut Huijsen

Pour oublier cet échec, le PSG aurait vraisemblablement jeté son dévolu sur Dean Huijsen, de quelques mois plus âgé que Leny Yoro. La Juventus ne serait pas fermée à un transfert, notamment avec la possible arrivée de Jean-Clair Todibo en provenance de l’OGC Nice. Il faudra toutefois entre 25 et 30M€ pour débaucher le Néerlandais naturalisé Espagnol, qui a passé la dernière saison en prêt à l’AS Roma avec des résultats mitigés. Très utilisé sous José Mourinho, il avait en effet totalement perdu sa place lors de l’arrivée sur le banc de Daniele De Rossi.

A Madrid, on veut Aymeric Laporte

Et le Real Madrid ? D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti aurait décidé de miser sur l’expérience avec Aymeric Laporte, récemment sacré Champion d’Europe avec la sélection espagnole. A Manchester City jusqu’à il y a un an, le défenseur de 30 ans avait décidé de céder aux sirènes saoudiennes et a signé pour le club d’Al Nassr, rejoignant un certain Cristiano Ronaldo. Le faste d’un club comme le Real Madrid pourrait bien le convaincre de faire le chemin inverse et retrouver l’Europe, pour relancer sa carrière.