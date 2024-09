Tennis : «Pathétique», Benoît Paire se fait fracasser !

Pierrick Levallet

Décidément, Benoît Paire ne cesse de faire parler de lui ces derniers jours. Battu par Jacob Fearnley au Challenger de Rennes, le Français s’est également incliné en double avec Luca Sanchez. Le joueur de 35 ans n’y arrive plus. Certains, comme Stephen Brun, estiment d’ailleurs que sa fin de carrière n’est pas vraiment à la hauteur du joueur qu’il a pu être par le passé.

Benoît Paire a refait parler de lui ces derniers jours. Le Français s’est incliné face à Jacob Fearnley lors du Challenger de Rennes mercredi dernier. Le numéro 263 mondial a battu le joueur de 35 ans en 37 minutes chrono, provoquant une vague de moquerie à son égard. Stephen Brun, lui, se veut néanmoins plutôt désolé concernant la fin de carrière de Benoît Paire.

«J’ai apprécié sa fraîcheur, ses excès»

« La fin de carrière de Benoît Paire est un peu pathétique. C’est un joueur que j’ai aimé, j’ai apprécié sa fraîcheur, ses excès. Le personnage me plaisait, surtout quand il y avait les bons résultats et les bonnes performances sportives. On pouvait tolérer ses excès sur le terrain parce qu’il jouait bien au tennis. Il a été 18e mondial, il avait un des meilleurs revers à deux mains du circuit, il avait un touché de balle et une main magnifiques » a d’abord expliqué le consultant pour RMC Sport dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Il ne fait plus rire personne»

« Qu’il ne soit pas dans le même moule que les autres, qu’il soit un peu marginal, il n’y a aucun souci là‐dessus, mais là, il termine de la pire des façons. Il ne fait plus rire personne, il prend les gens pour des imbéciles (…). Je trouve cela très moche la façon dont il va quitter ce sport et que les seuls souvenirs que l’on aura de lui, ce n’est même pas ses exploits et ses coups d’éclats (trois fois deuxième semaine en Grand Chelem, une demi‐finale de Masters 1000, trois titres), ce sont ses frasques et ses pétages de plomb, et je trouve cela dommage » a ensuite poursuivi Stephen Brun, visiblement déçu par Benoît Paire en ce moment.