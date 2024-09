Le PSG tient le remplaçant de Mbappé, c’est un carton ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps, les supporters du PSG ont attendu l'arrivée d'un attaquant de classe mondiale, suite au départ au Real Madrid de Kylian Mbappé. Le nom de Victor Osimhen a été évoqué, mais aucun numéro 9 n'a été recruté. En interne, le club parisien estime ne pas en avoir besoin puisque Gonçalo Ramos pourrait bien faire l'affaire.

C’était l’un des feuilletons de l’été. En partance de Naples, Victor Osimhen a été évoqué à maintes reprises du côté du PSG. Mais comme l’avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité, il n’y avait rien entre les deux parties. Finalement, le club parisien a décidé de refaire confiance au duo composé de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos.

Cette recrue a réalisé son rêve au PSG, elle vide son sac https://t.co/nam1vZxWhh pic.twitter.com/Ru0Ab50PIV — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Un joueur à 40 buts ?

Actuellement blessé, le second n’a pas encore obtenu la chance de briller cette saison. Mais pour Dominique Séverac, Ramos pourrait devenir le numéro 9 tant recherché par le PSG. « Il n'y avait pas d'attaquant à 40 buts disponibles sur le marché cet été et compatibles avec les idées de Luis Enrique. Et encore une fois, Ramos peut être celui-là » a confié le journaliste du Parisien lors d’un chat.

Le PSG attend son retour

Le retour de Ramos pourrait avoir lieu en novembre prochain. « Je pense qu'avec Gonçalo Ramos présent mercredi soir, le PSG n'aurait pas autant galéré à marquer. Il va revenir dans deux mois, soyez, soyons patients. Avec lui, le profil du PSG peut changer offensivement » a confié Séverac.