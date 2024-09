Tennis : Alcaraz répond à Federer et annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Ce vendredi a débuté la Laver Cup. Il y a deux ans, Roger Federer avait utilisé ce tournoi pour y prendre sa retraite et deux ans plus tard, c’est en spectateur qu’il assiste à cette compétition. La légende du tennis avait avoué vouloir absolument voir jouer Carlos Alcaraz et ce dernier a répondu vouloir lui donner du spectacle !

Homme aux 20 titres du Grand Chelem, Roger Federer fait partie des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Sa façon de jouer a conquis de nombreux cœurs et nombreux sont ceux qui voulaient imiter la légende suisse du tennis. Ce week-end, Berlin sera le théâtre de la Laver Cup et Carlos Alcaraz espère bien y figurer.

«Je suis excité de voir Carlos jouer»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Roger Federer avait évoqué le profil de Carlos Alcaraz, qu’il verra jouer lors de la Laver Cup : « Son intensité, la puissance de ses coups, ses capacités physiques… Il est évident qu’il doit faire attention à ne pas courir sur chaque balle, parce que ce n’est pas nécessaire, mais il apprendra avec l’âge et le temps. Mais est également très fort quand il s’agit des points importants. Je me souviens lorsqu’il a battu Novak Djokovic en finale de Wimbledon (en 2023). C’était quelque chose de battre Novak en cinq sets qui jouait à son meilleur niveau, il a montré ce jour‐là qu’il était ce joueur et qu’il était là pour longtemps. Je suis donc excité de voir Carlos jouer ici car je ne l’ai encore jamais vu jouer en vrai. »

«Je vais essayer de faire le spectacle»

Évidemment, de tels propos sont arrivés aux oreilles de Carlos Alcaraz. Le prodige espagnol espère rendre heureux Roger Federer ce week-end : « Pour moi, c’est génial. Je vais essayer d’être prêt pour ce moment‐là, essayer de faire le spectacle, de remporter un gros point juste pour qu’il prenne plaisir à regarder le match. Mais pour moi, c’est génial d’entendre ces mots de sa part. »