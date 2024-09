Barcola - PSG : Gros retournement de veste, Luis Enrique intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Décevant contre Gérone pour l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions, Bradley Barcola s’est attiré de nombreuses critiques après avoir été encensé depuis le début de saison. Luis Enrique est donc intervenu pour défendre son joueur, rappelant qu'il est le même que celui du début de saison.

Auteur d'un excellent début de saison dans la foulée de sa première compétition internationale avec l'équipe de France, Bradley Barcola a déjà inscrit 4 buts en Ligue 1, ce qui a fait dire à certains observateurs qu'il pourrait être le successeur de Kylian Mbappé au PSG. Cependant, l'ancien ailier de l'OL a été décevant mercredi soir contre Gérone pour l'entrée en lice des Parisiens en Ligue des Champions (1-0). Ce qui lui vaut déjà des critiques. Mais Luis Enrique est monté au créneau pour son attaquant.

«Bradley est le même joueur merveilleux que tout le monde idolâtrait il y a deux semaines»

« Je suis très satisfait des performances de tous mes joueurs. Bradley est le même joueur merveilleux que tout le monde idolâtrait il y a deux semaines. C’est le même joueur. Il est jeune, avec beaucoup de qualités offensives et défensives. Il veut progresser. Je suis très content de lui et je ne fais pas de comparaisons avec le passé. Le passé ne m’intéresse pas. Le présent m’intéresse et j’aime voir mes joueurs se battre et tout donner jusqu’à la fin », a-t-il confié en conférence de presse avant d’évoquer plus globalement le manque d’efficacité du PSG contre Gérone.

«Ce serait très injuste de commencer à voir des problèmes là où je n’en vois pas»

« Face à Montpellier, nous avons marqué 6 buts. Normalement, nous en mettons 4 en moyenne. Aujourd’hui, nous avons eu une vingtaine de tirs contre un adversaire qui a très bien défendu. Nous avons marqué un but, c’est le football. Un sport merveilleux. Je crois que ce serait très injuste de commencer à voir des problèmes là où je n’en vois pas. Mais je respecte toutes les opinions. Je crois que Gérone a été à un niveau très élevé en première période et en seconde nous avons été infiniment supérieurs. En première aussi nous avons été au niveau, à l’exception de deux ou trois moments où ils ont réussi à sortir de notre pressing et nous créer quelques problèmes. Je crois que si vous regardez les occasions et les expected goals, ils sont en notre faveur. Mais aujourd’hui nous n’avons pas été efficaces, oui, mais c’est le football », ajoute Luis Enrique.