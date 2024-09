Mercato : Le PSG a choisi le remplaçant de Mbappé, c’est une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de ne pas surpayer un transfert pour remplacer Kylian Mbappé qui s’est engagé avec le Real Madrid. Par conséquent, aucun grand attaquant n’a signé à Paris, et Bradley Barcola se retrouve en successeur du Bondynois. Une hérésie pour Daniel Riolo.

Durant le mercato estival, le PSG a été confronté à l'épineuse gestion de la succession de Kylian Mbappé qui a choisi de s'engager avec le Real Madrid. Après avoir activé certaines pistes comme celles menant aux deux attaquants de Naples Victor Osimhen et Khvicha Kavaratskhelia, le club parisien a finalement choisi de ne pas surpayer un joueur et de faire confiance à son effectif actuel. Bradley Barcola assume donc ce statut et malgré des débuts prometteurs, l'ancien ailier de l'OL a déçu contre Gérone pour l'entrée en lice du PSG en Ligue des champions. Daniel Riolo ne cache donc pas son inquiétude à ce sujet.

«Il y a des bons joueurs mais pas de grands buteurs»

« Devant, il y a des bons joueurs mais pas de grands buteurs. Luis Enrique nous dit depuis le début de la saison que plutôt que d’avoir un attaquant à 40 buts, il en veut quatre qui vont mettre dix buts. Mais j’ai du mal à voir la théorie du 4x10 parce que c’est toujours la même histoire avec Dembélé. Il avait été bon les deux derniers matchs mais quand la rencontre démarre, on a l’impression qu’on jette une pièce en l’air sans jamais savoir quel genre de prestation il va faire. Il rate des trucs incroyables et peut sortir de nulle part une frappe qui termine en lucarne », a lancé le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Barcola ne remplacera jamais Mbappé»

« Barcola est encore un peu jeune et il n’y a pas véritablement d’avant-centre dans cette équipe. Le projet cet été était relativement simple, ils n’ont pas voulu recruter de stars, ni étoffer l’effectif avec des joueurs affirmés parce que Luis Enrique a voulu développer ce groupe sur deux ans. On a vu beaucoup de faiblesse sur le premier match de la Ligue des champions. Depuis le début de la saison, j’entends toutes les émissions, les observateurs et supporters dire que c’est la plus grande nouvelle que Mbappé soit parti parce que c’était la guerre. Après ce divorce avec perte et fracas, je pense que les gens en veulent à Mbappé. Mais je ne peux pas comprendre que les gens disent que c’est devenu un mauvais joueur d’un coup. OK, il a raté l’Euro et on a vu les derniers mois catastrophiques mais un joueur de cette trempe-là, le PSG n’en a plu. Et Barcola ne remplacera jamais Mbappé. Le PSG n’a plus de joueur de hors du commun, alors que le PSG en avait depuis dix ans », ajoute Daniel Riolo.