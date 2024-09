Mercato - OM : Le transfert qui fait l’unanimité

Arnaud De Kanel

Au cœur du mercato estival de l'Olympique de Marseille, une recrue s’est immédiatement imposée comme un choix judicieux : Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois, prêté par Tottenham avec une option d'achat obligatoire, n’a pas tardé à faire l’unanimité au sein du club phocéen. Âgé de 29 ans, Hojbjerg a su convaincre dès son arrivée, une impression confirmée par les propos de l’ancien défenseur Medhi Benatia, qui n'a pas caché son enthousiasme quant à cette signature prometteuse.

Sous la direction d’Ange Postecoglou, Pierre-Emile Hojbjerg avait perdu de son influence la saison dernière à Tottenham. Face à cette situation délicate, le milieu de terrain danois a pris une décision majeure : tourner la page de la Premier League et se lancer dans une nouvelle aventure à l’Olympique de Marseille. Un choix ambitieux qui lui permet de retrouver un ancien coéquipier du Bayern Munich, Medhi Benatia, désormais à l'OM également. Le Danois fait déjà l'unanimité.

«J’ai toujours apprécié ce type de joueur»

Dans un entretien accordé au Parisien, Mehdi Benatia a d'ailleurs dit tout le bien qu'il pensait de Pierre-Emile Hojbjerg. « C’est un petit que j’ai connu au Bayern. On avait déjà une certaine proximité, il parlait français donc je l’avais un peu pris sous mon aile. Je l’aimais beaucoup, il était toujours bagarreur, travailleur avec une bonne mentalité et un état d’esprit positif. J’ai toujours apprécié ce type de joueur : bosseur, très pro, qui vit et se sacrifie pour le football », a déclaré le conseiller sportif de l'OM avant de poursuivre.

«On est fiers de pouvoir amener des joueurs de ce calibre»

« Ce sont des mecs essentiels dans un groupe, notamment avec cette mentalité-là. Il est très important pour l’effectif, le coach et le club. On est fiers de pouvoir amener des joueurs de ce calibre. C’est aussi avec ce genre d’élément expérimenté que tu arrives à bonifier les plus jeunes comme Elye Wahi, Mason Greenwood, Ismaël Koné. Que ce soit Pablo (Longoria) ou Roberto (De Zerbi), tout le monde a de suite été enchanté de faire ce dossier. Les échanges ont été très faciles avec lui, avec une grande confiance réciproque. Aujourd’hui, à travers son début de saison à l’OM et ses deux probants matchs en sélection (capitaine contre la Suisse puis la Serbie), on voit qu’il est très heureux », a ajouté Mehdi Benatia. Pierre-Emile Hojbjerg a déjà convaincu, lui qui a même hérité du brassard de capitaine en l'absence de Leonardo Balerdi.