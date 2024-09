40M€ : L'incroyable coup tenté par Benatia à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Jean-Clair Todibo a quitté la Ligue 1 et l'OGC Nice pour poser ses valises en Angleterre. Le défenseur central français est désormais du côté de West Ham, où il a été prêté avec option d'achat, d'environ 40M€. Mais voilà que le mercato de Todibo aurait pu être différent, avec une signature... à l'OM.

Quel mercato réalisé par l'OM ! Alors que le club phocéen avait terminé la fenêtre estivale avec 11 recrues. Voilà qu'il faut désormais en ajouter une 12ème. En effet, ce dimanche soir, un accord a été annoncé avec Adrien Rabiot, libre depuis son départ de la Juventus. La liste des recrues de l'OM s'allonge et on aurait notamment pu retrouver sur celle-ci un certain Jean-Clair Todibo.

« Benatia a bien essayé Todibo »

Nommé conseiller sportif de l'OM, Mehdi Benatia est à l'origine de certains gros coups du mercato. Le Marocain n'aurait pas manqué d'idées durant l'été. C'est ainsi que Mohamed Bezzouaoui, chronique pour Le Club des 5, a révélé sur X un intérêt pour Jean-Clair Todibo : « Benatia a bien essayé Todibo ».

Todibo était chaud

Entre Jean-Clair Todibo et l'OM, cela aurait d'ailleurs pu se faire. « Que ce soit le joueur l’entourage, ils étaient ouverts », a ajouté le chroniqueur. Au final, Todibo a rejoint West Ham, où il a été prêté avec une option d'achat de 40M€.